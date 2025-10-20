Ottomila per il tartufo. Dovadola presa d’assalto. Roncuzzi sbanca ancora

Con un tartufo da 433 grammi, il commerciante di Carraie di Ravenna Tiberio Roncuzzi ha vinto il Tartufo d’Oro della 58ª edizione della Sagra del Tartufo di Dovadola, svoltasi ieri nel paese della media valle del Montone, con la partecipazione di oltre ottomila persone da tutta la Romagna. Roncuzzi si è aggiudicato anche il primo premio della qualità, con una decina di palle da oltre un etto l’una (2,5 kg), e quello della quantità, per un totale di 9 kg nel suo banco della fiera. La premiazione, in base al giudizio della giuria (composta dal sindaco Francesco Tassinari, dal presidente della Pro loco Mirco Tedaldi, dal tartufaio Ronni Calonaci e dal presidente Alberto Barzanti), è avvenuta sul palco da parte dell’onorevole Jacopo Morrone, del sindaco Francesco Tassinari e di Gessica Allegni, assessore regionale alla montagna.

Spiega il presidente della giuria, Alberto Barzanti, tartufaio da una vita: "Il commerciante Roncuzzi vuol bene alla nostra sagra e con il suo tartufo valorizza tantissimo il nostro territorio e la manifestazione". Inutile chiedere all’interessato dove è stata trovata ‘la pepita d’oro’ di 4 etti e 33 grammi, perché il commerciante si limita a precisare che "è stata trovata sull’Appennino forlivese, non lontano da Dovadola, sulle colline fra le valli del Rabbi, Montone e Tramazzo-Marzeno".

Il prezzi del tartufo bianco ieri sulle quattro bancarelle di commercianti di aggiravano da 150 a 200 e 300 euro l’etto, in base alla pezzatura e qualità, mentre il nero da 40 a 60 euro l’etto. Roncuzzi vanta anche un altro record: tartufaio per merito del padre Alessandro, ha trasmesso la passione anche alla figlia Lorena, che sta trasmettendo ‘la malattia’ pure alla figlia Isabella. Grazie alla bella giornata di sole autunnale, per tutta la giornata Dovadola è stata presa d’assalto da migliaia di turisti e buongustai, in particolare gli stand gastronomici, dove sono state consumate quasi tutte le scorte delle specialità, comprese le eccellenti tagliatelle al tartufo, tirate al mattarello dalla azdòre dovadolesi per oltre tremila uova.

Commenta il presidente della Pro loco, Mirco Tedaldi: "Siamo molto contenti della straordinaria partecipazione di tanta gente, come non avveniva da alcuni anni. Ringrazio i circa cento volontari della Pro loco e di tutte le associazioni del paese che ci hanno dato una mano nell’organizzazione". Aggiunge il sindaco Tassinari: "Ringrazio la Pro loco, che ha rinnovato da poco il consiglio, con l’ingresso nell’associazione di 13 nuovi elementi fra cui diversi giovani".

Fra di loro spicca il vice presidente, il 23enne Hacine Dene, nato a Dovadola, dove lavora come artigiano. Per la sagra ci sono intere famiglie che partecipano in massa nell’organizzazione. Qualche esempio? Nella famiglia Pezzi sono 13, comprese tre sorelle, tanto che in paese circola la battuta "No Pezzi, no sagra". I Tedaldi sono 4: il presidente Mirco con la moglie, il figlio e il fratello. Marito, moglie e figlio anche in casa Gaddoni. Domenica prossima è in programma il bis.