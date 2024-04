Outdoor education e Progetto 06 nelle scuole dell’entroterra: l’esperienza racchiusa in un libro

Fabiola Crudeli presenta il libro da lei curato ‘L’outdoor education per una costruzione di una comunità educante’ in sala del consiglio a Forlimpopoli oggi alle 17. L’incontro fa parte della rassegna ‘La buona Educazione’, un ciclo di incontri per genitori, educatori, insegnanti e studenti promosso dal Comune. Introduce l’incontro la vicesindaca Sara Pignatari.

Il libro documenta il percorso e le esperienze che hanno condotto alla costruzione di una comunità educante a partire dal ‘Progetto 06’, portato avanti nei territori dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli, Meldola, Predappio e Santa Sofia. "Il Progetto 06 – spiega Crudeli (foto) – ha messo al centro l’osservazione del contesto ambientale dove è collocata la comunità scolastica, dove la condivisione delle esperienze educative è diventato sinonimo di prendersi cura dell’intero processo educativo che dal nido prosegue sino alla scuola dell’infanzia. I vari interlocutori sono stati coinvolti in un percorso a partire dal ‘riconoscimento dell’altro come parte di sé’ e della ‘esperienza dell’altro come parte della propria’ e lo hanno fatto nella convinzione che solo nella costruzione di dialoghi sulle proprie, diverse e specifiche identità, si possano svelare aspetti trasformativi, capaci di attivare dialettiche processuali in grado di generare nuove interazioni e relazioni".

ma. bo.