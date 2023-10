Pace e diritti umani, percorso di sensibilizzazione

Gli assessori alla Pace e Diritti Umani e alla Pubblica Istruzione di Meldola Jennifer Ruffilli e Michele Drudi, promuovono un percorso di sensibilizzazione e approfondimento sulle tematiche riguardanti i diritti umani e la pace. Infatti in collaborazione con il Centro per la Pace ‘Annalena Tonelli’, l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea, Anpi di Meldola e l’Istituto Comprensivo, il Comune della Val Bidente ha indetto una selezione riservata agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado che sviluppino la traccia proposta: "l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è basata sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani – si legge nella nota – e fissa gli obiettivi di liberare l’umanità dalla tirannia della povertà, guarire e rendere sicuro il nostro pianeta per le generazioni presenti e future creando un mondo in cui i diritti umani e la dignità umana, lo stato di diritto, la giustizia, l’uguaglianza e la non discriminazione siano universalmente rispettati". Gli elaborati potranno essere presentati in qualsivoglia forma espressiva: testi narrativi, poetici, arti figurative, visive, musicali, digitali e ricerche storiche e saranno valutati da una apposita commissione. Agli studenti vincitori saranno destinate 3 borse di studio del valore di 200 euro, riservate a lavori di gruppo con almeno 5 partecipanti; 4 borse di studio del valore di 100 euro e una borsa di studio offerta dall’ Anpi di Meldola. Il termine per la presentazione degli elaborati è fissato alle ore 12 del giorno 11 dicembre.

o.b.