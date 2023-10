Pace in Terra Santa, preghiere e messe in tutte le parrocchie

Anche la diocesi di Forlì-Bertinoro partecipa alla giornata di preghiera, digiuno e penitenza per la pace in Terra Santa e nel mondo, indetta da Papa Francesco, e invita a celebrare in ogni chiesa e parrocchia l’adorazione eucaristica o la recita del rosario per questa intenzione. La diocesi invita a seguire alle 18, attraverso i media nazionali, la diretta della celebrazione che Papa Francesco presiederà, con questa intenzione, nella basilica di San Pietro.