Pace nel mondo, oggi il rosario col vescovo. Domani giornata di preghiera e digiuno

Oggi alle 17 in cattedrale il vescovo Livio Corazza (nella foto) presiederà il rosario per la pace, rispondendo così all’appello di Papa Francesco: il pontefice ha chiesto infatti di dedicare le giornate di oggi e domani alla preghiera per la pace nel mondo. Corazza quindi, insieme a tutti i vescovi della Conferenza Episcopale Italiana, invita le comunità e le parrocchie a recitare il rosario oggi e a vivere la giornata di preghiera e digiuno domani, accogliendo così pure la richiesta di Padre Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini.

L’invito di mons. Corazza è stato comunicato con un messaggio, pubblicato anche sul sito della diocesi www.diocesiforli.it, che il direttore dell’Ufficio liturgico, don Nino Nicotra, ha inviato ai sacerdoti, ai diaconi permanenti, ai religiosi, ai responsabili degli Uffici diocesani, ai membri del Consiglio pastorale e delle Consulte delle aggregazioni laicali e degli organismi socio assistenziali. Nel sito si trovano anche i testi per le intenzioni della preghiera dei fedeli e una traccia per il rosario meditato.

a. r.