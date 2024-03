Pace, Terra e Dignità raccoglie le firme per presentarsi

Anche a Forlì è cominciata la raccolta delle firme per presentare alle elezioni europee la lista ‘Pace, Terra e Dignità’ promossa dal giornalista Michele Santoro, Raniero la Valle e altri tra cui il partito della Rifondazione Comunista. Per questo sono stati messi a disposizione della lista i locali della Federazione del Prc di Forlì in via Locchi per il comitato elettorale della lista e si è cominciato a raccogliere le firme a sostegno della lista. E’ quindi possibile andare a firmare sia presso la sede del Partito sia all’Urp sotto al loggiato del Comune di Forlì.

Le firme si raccolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13. I promotori chiedono "una firma a sostegno di una voce fuori dal coro".