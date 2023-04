Pace tra gli aeroporti Legacoop: "Basta liti"

"Aeroporti, torna centrale il tema di una strategia comune, a partire dalla provincia unica di Romagna". Lo sostiene Legacoop, che interviene pochi giorni dopo Confindustria, che aveva già caldeggiato uno sviluppo in armonia fra gli scali di Forlì e Rimini, addirittura ipotizzando due piste per lo stesso territorio; scenario condiviso dalla centrale cooperativa guidata dall’ex sindaco di Cesena Paolo Lucchi.

"La strategia più utile da seguire – affermano i vertici di Legacoop Romagna – è quella della creazione di un luogo istituzionale in cui discutere i temi che riguardino il futuro di tutte le nostre comunità. Perciò ci auguriamo che, al termine del percorso legislativo con cui il Parlamento sta cercando anche di riorganizzare la funzione delle Province, ci sarà spazio per confrontarsi sulla nascita di una Provincia unica di Romagna ed, eventualmente, per approfondire le opportunità legate alla costituzione di una città metropolitana romagnola".

In tale contesto si inserisce il discorso degli aeroporti, che sono gestiti da due diverse compagini sociali. "Apprezziamo il cambiamento del contesto in cui si muovono i rapporti tra le diverse municipalità e giudichiamo come positiva l’iniziativa del sindaco di Rimini di chiedere ai due aeroporti della Romagna di incontrarsi per avviare un sano percorso di confronto, subito riconosciuta anche anche dal sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini. E riteniamo anche importante la posizione assunta recentemente da Confindustria Romagna – continua la nota di Legacoop – . L’organizzazione di un sistema aeroportuale unico della Romagna, che sotto una strategia imprenditoriale e condivisa fosse in grado di mettere a sistema le due piste di Forlì e Rimini, sarebbe un evidente vantaggio per le nostre comunità e i nostri imprenditori".

Sottolinea il documento elaborato da Legacoop Romagna, che "le vocazioni che rendono forte questa terra, dal turismo all’agroalimentare, fino al wellness, potrebbero finalmente esprimersi al meglio, superando una concorrenza sterile che ha provocato, finora, solo problemi e costi aggiuntivi. Se l’auspicato avvicinamento tra le due società che gestiscono gli scali aeroportuali, giungesse a sintesi, i benefici per nostre comunità sarebbero considerevoli, non solo per Rimini e Forlì-Cesena, ma anche per Ravenna, che potrebbe mettere così in sinergia l’hub portuale".