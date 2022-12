Padre e figlio in missione "Aiuti e farmaci in Ucraina"

Era lo scorso aprile, la guerra in Ucraina infuriava già da oltre un mese, quando Romano e Luca Paglia, padre e figlio, 51 e 22 anni, di Meldola, hanno preso una decisione: chiudere la loro carrozzeria ‘Auto Bidente’ e partire con la missione della Croce Verde Bidente verso la Polonia, insieme al raggruppamento ‘Romagna per gli ucraini’ per portare aiuti umanitari alla popolazione colpita dalla guerra: in particolare, il pulmino trasporta i presidi medici che l’Irst ha donato all’ospedale di Wroclaw, in Polonia, ma destinati poi ai pazienti ucraini. "Se dovessimo fare il calcolo delle ore impiegate – spiegano i due titolari – di certo il nostro impegno non sarebbe conveniente per la nostra ditta". Luca, sin da quando era bambino e seguiva suo padre Romano nelle missioni umanitarie alle cui partecipava in giro per l’Europa: "Non so se questo tempo lo perdiamo o, in realtà, lo guadagniamo. Il volontariato è dare senza aspettarsi nulla in cambio, almeno io l’ho sempre vissuto così e ho cercato di insegnarlo anche a mio figlio. Poi ci sono i momenti in cui ti chiedi se ne valga ancora la pena, ma siamo ancora qui, per strada, a portare aiuto per quel che è nelle nostre possibilità. Non facciamo nulla di eccezionale, ma sono orgoglioso che Luca sia voluto partire ancora con me". I due sono arrivati fino al confine con l’Ucraina.