Paesaggi Plurali, al via la ’residenza artistica’ di Salimeni

Arrivano a Bertinoro gli artisti che animeranno l’edizione 2024 di Paesaggi Plurali, il festival di arte pubblica. Oggi arriverà in città Giorgio Salimeni e il suo lavoro fotografico partirà da una domanda rivolta ai residenti, trasmessa anche attraverso delle cartoline che arriveranno nelle buchette della posta ‘Che cosa ti illumina?’. I cittadini sono invitati a rispondere alla domanda visitando lo studio pop-up in centro a Bertinoro in piazza Libertà 6. Cresciuto in Sicilia, dopo la laurea nel 2012 Giorgio Salimeni inizia a lavorare come fisioterapista entrando a stretto contatto con la condizione di fragilità fisica e mentale dell’essere umano. In questo contesto sviluppa l’interesse verso la fotografia come mezzo di ricerca e comprensione, iniziando a fotografare i confini della propria attività lavorativa dentro strutture di residenza e cura per anziani. Nel 2014 decide di accrescere la propria formazione assistendo il fotografo dell’agenzia Magnum Photos, Alex Majoli, e collaborando con il collettivo Cesura di cui è socio attivo dal 2019. Continua l’approfondimento e lo sviluppo del proprio linguaggio fotografico attraverso progetti trasversali a lungo termine tendenzialmente a sfondo sociale. Per tutta la durata della sua residenza artistica la cittadinanza potrà invitare Salimeni a fotografare eventi che difficilmente troverebbe sul giornale, ma che fanno parte della vita di Bertinoro: una partita a carte tra amici, un compleanno, una cena. Il suo lavoro sarà successivamente esposto al pubblico. La residenza terminerà il 14 giugno con l’evento conclusivo ‘Cosa ti illumina?’ che si terrà in piazza della Libertà a Bertinoro dalle 18.

Il 9 giugno alle 19 in piazza Colitto a Fratta Terme la comunità accoglierà la pittrice e street artist romana Alessandra Carloni con una cena di benvenuto: una grande tavolata con sedie e bevande a disposizione, la cittadinanza è invitata a portare cibo da condividere per trasmettere il calore e l’accoglienza di Fratta Terme. Carloni, premiata artista che ha realizzato opere in Italia e all’estero, lavorerà sulla parete della scuola elementare Gino Mattarella per dipingere il nuovo murales che nascerà grazie ai sogni dei cittadini e dei bambini elaborati durante la Scuola dell’Immaginazione. Il 16 giugno alle 19 presso la scuola di Fratta, ci sarà l’inaugurazione dell’opera. Paesaggi Plurali è un progetto del Comune di Bertinoro, con la direzione artistica di Marcello Di Camillo e della Casa del Cuculo e con il sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

ma.bo.