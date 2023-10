‘Paesaggi Plurali’: riecco la street art a Bertinoro

Per il secondo anno Bertinoro propone ‘Paesaggi Plurali’ da domani, giorno in cui sarà accolto l’urban artist Mohamed L’Ghacham, al 29 ottobre: il festival di arte pubblica è promosso dall’amministrazione comunale come azione di consapevolezza, palestra di riflessione sull’ospitalità, sull’incontro con l’altro e il contesto in cui si vive. Il cuore di questo festival è la Scuola dell’Immaginazione, un insieme di azioni formative e di laboratorio rivolte alle giovani generazioni e ai cittadini. Approfondimenti dei linguaggi artistici per prendersi cura degli spazi comuni pensati come luoghi di confronto e di incontro. "Siamo felici del grande riscontro che il progetto sta ricevendo – afferma la sindaca, Gessica Allegni –, dimostrando come l’arte sia sinonimo di socialità, comunità e aggregazione. In più, il diffondersi di opere sui muri del territorio rappresenta un’opportunità di attrazione turistica, capace di tenere assieme le diverse frazioni, generando una sorta di percorso museale a cielo aperto, grazie ai grandi street artist conosciuti in tutto il mondo. Quest’anno il festival è incentrato sul tema del fare paese. Grazie alla collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Bertinoro e con le insegnanti Marina Barberini e Francesca Mambelli, i ragazzi della 2ªC e 2ªD della scuola media di Santa Maria Nuova, hanno lavorato sul tema dell’abitare attraverso un laboratorio di Photovoice e uno di Guerrilla Art. Ne è scaturita una riflessione su come ‘sono le persone a fare i luoghi’ che ha popolato la frazione di misteriosi inviti. Nella busta della spesa o nella cassetta delle lettere si legge infatti "Siamo 40 ragazzi di Santa Maria Nuova, che in una settimana vogliono convincere 200 compaesani a scendere in strada per divertirsi insieme". Questa sarà l’accoglienza riservata domenica all’artista spagnolo, di origine marocchina, che nei giorni successivi lavorerà sulla parete dell’edificio in via Pablo Neruda all’incrocio con via Santa Croce. L’appuntamento è domani alle 18 e, come da invito dei ragazzi della 2ªC e 2ªD, "Noi ti faremo trovare la tua sedia. Tu porta tutto quello che vorresti trovare!". E’ possibile prenotare la propria sedia a info@paesaggiplurali.it. L’opera verrà poi ‘svelata’ domenica 29 alle 17. Matteo Bondi