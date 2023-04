Paese in festa oggi e domani Ecco come nasce la tradizione

Oggi e domani, Tredozio diventa la capitale romagnola delle uova, usate non solo per fare tagliatelle, cappelletti, dolci e ciambelle, ma soprattutto in una serie di giochi collettivi per coinvolgere tutti i 1.200 abitanti del paese e le migliaia di turisti e spettatori che arriveranno da tutta la Romagna e non solo. Le gare in programma oggi dalle 15 in poi sono: la battitura delle uova sode fra il pubblico, gara delle sfogline e dei mangiatori di uova sode e Palio femminile. Domani il via alle sfilate dei carri allegorici è per le 14.30 in piazza e a seguire le gare con le uova lungo il greto del fiume fra i giovani dei quattro rioni.

Ma dove e quando nasce questa festa? Nel 1964 l’allora presidente della Pro loco ’Vis in Fide’, Libero Bandini riscoprì un’antichissima tradizione: quella della battitura delle uova sode, detta in dialetto ‘è picì’ (battere una contro l’altra due uova sode con la punta, vinceva quella che non si rompeva), portandola dalla vicina parrocchia di Ottignana nel campo sportivo del paese, per far partecipare l’intera popolazione a squadre divisa in quattro rioni. Fino a quell’anno la sfida ‘de picì’ avveniva la mattina di Pasqua davanti alla chiesa di Ottignana, al termine della messa pasquale, fra gli abitanti della zona. Si gareggiava per accaparrarsi qualche uovo sodo, in una tradizione agricola, in cui anche mangiare uova sode poteva essere simbolo di benessere.

Insomma, si trattava di un gioco per divertimento, ma anche per un buon companatico pasquale. Da allora il Comune, la Pro loco e i quattro rioni hanno sempre organizzato la manifestazione (tranne per i tre anni della pandemia, realizzata però a distanza online), raggiungendo quest’anno la 57ª edizione.

Quinto Cappelli