Pagamenti di fatture "Forlì Comune virtuoso Ridotto anche il debito"

Nella classifica annuale del Centro studi enti locali relativa ai tempi con cui i Comuni saldano le fatture, quello di Forlì è stato inserito fra gli enti virtuosi, rispettando ampiamente i termini previsti dalla legge. Ieri, dopo che sono stati calcolati i dati nel dettaglio, sono stati resi noti dall’assessore comunale al bilancio Vittorio Cicognani.

"Nel 2022, il Comune di Forlì ha battuto ogni record di tempestività nei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. L’ente, infatti, ha impiegato in media 12,18 giorni per il saldo di una fattura, 17,82 in meno rispetto ai 30 previsti per legge. In nessun caso si sono verificati casi di superamento dei termini di pagamento che abbiano comportato conseguenze per il Comune. I nostri uffici, a cui va riconosciuto il merito di questo primato, hanno adottato strumenti e misure organizzative efficaci ed efficienti che ci permettono di vantare performance invidiabili".

Ma non è solo la garanzia di pagamenti tempestivi a rendere il Comune di Forlì virtuoso dal punto di vista finanziario. "Quando ci siamo insediati, nel 2019 – aggiunge Cicognani –, l’indebitamento dell’ente era di circa 84 milioni di euro. A fine 2022 è sceso a 66 milioni. Questo significa che in tre anni, grazie a una gestione responsabile del bilancio, abbiamo recuperato più di 18 milioni di euro".

L’assessore cita poi "per i risultati conseguiti, la dottoressa Maria Pompea Rossini, dirigente del Servizio Economico Finanziario e Tributi del Comune di Forlì, e tutti i funzionari del suo ufficio".