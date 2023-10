Pagamenti di somma urgenza alle aziende per 2,7 milioni

Rispetto al totale di 4,2 milioni di euro – l’importo dei lavori di somma urgenza approvati il mese scorso dalla giunta e validati dal consiglio comunale – 2,7 sono già in fase di liquidazione. "In questi giorni stiamo pagando le ditte intervenute subito dopo la catastrofe del 16 maggio", annuncia l’assessore al bilancio, Vittorio Cicognani. Risorse che aveva stanziato al Comune il commissario Figliuolo.

Secondo l’assessore, il merito è "di tutti i nostri servizi per la gestione perfetta dei verbali e la rapidità con cui è stata trattata ogni singola pratica: voglio ringraziarli". Solezia decisiva, perché "con l’autunno alle porte, c’era la necessità di fare presto e di rispettare i cronoprogrammi fissati. Con grande soddisfazione possiamo dire che ciò è stato fatto".

L’assessore scende nel dettaglio: "Al netto delle ordinanze di Figliuolo e di una visione più ampia e complessa della ricostruzione, sul fronte del patrimonio pubblico colpito dall’alluvione possiamo affermare che chi ha lavorato con grande impegno per il ripristino di canali e fossi, la pulizia di aree urbane o la rimozione di residui e fanghi verrà pagato in tempi record. Tutti i lavori per la messa in sicurezza del territorio e la tutela dell’incolumità trovano infatti adeguata copertura nel nostro bilancio e sono stati riconosciuti dalla struttura commissariale per la loro eccezionalità ed emergenza".