’Pagine a km0’: incontro a Forlimpopoli con il prof Casadei

Torna la rassegna che la biblioteca di Forlimpopoli dedica ad autori e libri della Romagna, ‘Pagine a km0’. Alle 18,30 Thomas Casadei presenta ‘Dalla parte delle bambine e delle donne. Elena Gianini Belotti e noi’ (Mucchi editore, 2025). Figura centrale negli studi sul sessismo e sui condizionamenti sociali nella formazione, ad Elena Gianini Belotti è dedicato il quarto volume della collana ’Storie e scritti di donne’ diretta da Casadei e Vittorina Maestroni. Come i precedenti (dedicati, ad Olympe de Gouges, Mary Shelley e Anna Kuliscioff) anche questo volume si propone di offrire una visione d’insieme del pensiero e delle opere dell’autrice presa in esame. Concepito anche per un pubblico di giovani lettrici e lettori, il volume illustra, partendo dalla graphic novel realizzata da Alice Milani e attraverso una selezione di brani e di parole-chiave, il pensiero di Gianini Belotti, fondamentale per lo sviluppo del femminismo italiano degli anni ’70. Casadei, curatore del volume assieme a Vittorina Maestroni, è professore ordinario di Filosofia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Direttore del Crid, Centro di ricerche su discriminazioni e vulnerabilità, è autore di numerosi volumi, nonché di vari saggi e articoli sui diritti delle donne e sulle questioni di genere. Ingresso libero.