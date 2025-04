Palafiera aperto per la ‘Fossa’. Fortitudo, 450 biglietti per i tifosi. Controlli e biglietti nominali

I tifosi della Fortitudo Bologna torneranno al Palafiera. Saranno infatti 450 i biglietti che i sostenitori bolognesi potranno acquistare, previa presentazione di un documento, solo presso la sede della società emiliana. Il biglietto (per tutti i presenti, quel giorno) sarà nominale. Ieri sera la Fortitudo ha comunicato che i biglietti sono affidati ai club organizzati.

Ad ogni modo, i bolognesi potranno entrare solo nel settore ospiti dell’impianto forlivese in vista della gara in programma fra otto giorni, domenica 13 aprile alle 20. La mattina del giorno della gara, la società bolognese, dovrà comunicare alla Questura di Forlì l’elenco di tutti gli acquirenti dei biglietti: previsti controlli poi all’arrivo in via Punta di Ferro, sia delle forze dell’ordine che da volontari della medesima società biancoblù.

Di certo è una buona notizia per il mondo dello sport: sia perché la partita potrà offrire un colpo d’occhio con gli spalti pieni, sia per le casse della società biancorossa. Era dal 18 dicembre 2022 che i caldi sostenitori della ‘Fossa’ biancoblù non entravano al Palafiera (Forlì vinse 88-66). Invece l’ultima trasferta dei forlivesi al PalaDozza risale al 26 marzo 2023 quando 100 biancorossi furono sugli spalti per la sconfitta 72-70. Da lì in poi solo divieti, come del resto era capitato spesso dal 2017 in poi.

Sono state due le riunioni fra le società e i vertici delle forze dell’ordine. La prima si è tenuta la scorsa settimana quando il prefetto Rinaldo Argentieri e il questore Claudio Mastromattei hanno chiesto collaborazione ai due club su diversi punti: modalità di vendita dei tagliandi, sistemazione dei tifosi e controlli. Tutte accettate. Si è passati poi all’analisi da parte del Casms (Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) che ha fornito parere positivo. Quindi l’incontro di ieri mattina per l’attuazione pratica di tutte le disposizioni sul tavolo. Le due società hanno confermato qualsiasi condizione posta dalle forze dell’ordine e così si è potuto dare il via libera al ritorno dei tifosi fortitudini a Forlì.

E per quanto riguarda il pubblico di casa? Anche per loro biglietti nominali, da acquistare mostrando un documento. Niente prevendita online, ma solo in una serie di punti che la Pallacanestro 2.015 dovrà ufficializzare a breve. Nessuna restrizione all’acquisto se non verso i bolognesi.

Alla fine, si è verificato quanto auspicato dal Prefetto di Forlì-Cesena Rinaldo Argentieri (foto in alto), nella lettera pubblica che scrisse dopo il divieto di trasferta comminato ai tifosi riminesi in occasione del derby al Palafiera del 19 gennaio. Una decisione che suscitò molte polemiche e che portò il Prefetto ad augurarsi di poter prendere una diversa decisione in occasione proprio di Forlì-Fortitudo.

Sono stati diversi i segnali positivi negli ultimi mesi: i corretti comportamenti delle due tifoserie, la collaborazione delle due società, il fatto che non ci sia stato nessun incidente nel recente derby calcistico Forlì-Ravenna. E quindi Unieuro-Fortitudo potrà disputarsi in un clima caldo (ma si spera assolutamente corretto) che mancava da troppo tempo.