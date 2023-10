Riapre il Palafiera, scende in campo la città. Abbonati verso quota 2.000, 11 sponsor nuovi

Forlì, 21 ottobre 2023 – Oltre quattro mesi senza partite non spengono la passione per il basket, anzi. Era il 16 giugno quando si giocava la seconda gara della finale promozione 2023: quella sera, a causa di un censurabile ‘contatto ravvicinato’ tra un 40enne sostenitore forlivese e uno degli arbitri, scattava la squalifica dell’impianto di via Punta di Ferro. Dunque, in questa stagione, la Pallacanestro 2.015 ha già dovuto giocare due volte sul campo neutro di Ferrara, ad almeno 100 chilometri di distanza come impone la regola. Di fatto, perciò, sarà domani alle 18 il vero debutto stagionale. Il Palafiera riapre dunque in grande stile visto che l’avversaria è Rimini, per la riedizione di una delle sfide più calde del panorama cestistico italiano.

Il colpo d’occhio, con magliette biancorosse e sciarpe, durante la finale di giugno: si superarono le 4.000 presenze (foto Frasca)

Dopo una stagione clamorosa come quella appena trascorsa, nella quale è mancato solo il salto di categoria, Forlì riparte con ancora più passione. Lo dicono tanti segnali, a cominciare dagli striscioni che tappezzano la città (spesso irriverenti verso i rivali di Rimini...) e che rivelano la temperatura che precede il derby. Tanto per cominciare, il presidente Giancarlo Nicosanti ha dichiarato che si attende circa 3.500 spettatori, ovvero una cornice di pubblico di tutto rispetto. Ma non solo: terminato l’esilio in Emilia, la società ha rilanciato la campagna abbonamenti, tanto che – dato di ieri mattina – si è arrivati a quota 1.941 tessere per la stagione appena iniziata. E questo nonostante il disagio delle prime due gare giocate altrove (Nicosanti ha parlato infatti di un "grave danno economico"). L’obiettivo dichiarato è quello di arrivare a duemila fedelissimi, che sarebbe una cifra record: il 25% in più rispetto all’autunno 2022. Un chiaro effetto dei trionfi sportivi biancorossi della scorsa primavera.

E non è tutto : sono ben 11 i nuovi sponsor biancorossi, a indicare come davvero la città si sia stretta attorno a una squadra che – al pari di molte realtà economiche – ha lottato anche contro l’alluvione. Tra i marchi che si legano per la prima volta al basket forlivese spicca Amadori, colosso cesenate del settore avicolo. L’azienda di San Vittore aveva sponsorizzato, qualche anno fa, i Tigers Cesena che sfiorarono la promozione in serie A2. Nello sport di alto livello si ricorda un solo precedente: sulla maglia del Cesena calcio, anche in serie A, tra gli anni Ottanta e Novanta.

Amadori fa il paio con un altro grande marchio di fama non solo locale, partner che potrebbero rivelarsi strategici in caso di promozione in A1: c’è anche Dorelan, nome importante del mobile imbottito, in passato main sponsor del Forlì Calcio (si era legato tempo fa anche al Bologna). Senza contare che durante la Supercoppa, il trofeo che apre la stagione cestistica, Forlì sfoggiava per il secondo anno consecutivo il marchio Motorola al posto di Unieuro: una partnership per ora limitata nel tempo, che secondo qualcuno potrebbe svilupparsi ulteriormente nei prossimi anni.

Altre new entry sono importanti a livello locale: nell’ambito del settore alimentare va segnalato anche il Panificio di Camillo, realtà nata a Predappio ma trasferitasi da anni in uno stabilimento a Forlì. E poi Fam Batterie, storica azienda di Meldola, così come F.P. Trasmissioni; Synergie, che si occupa di risorse umane; Robinson, marchio noto a chi ama gli animali; Acquaplus, che vende piscine e cura il trattamento delle acque; Gierrepack, attiva nel settore imballaggi; poi Plasfor con le sue vernici; e infine Hydrosistem, che ha sede alla Panighina. Anche queste sono carte da giocare nella corsa alla promozione che la città sogna.