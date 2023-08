Palafiera, restyling in corso "Arrivano nuove luci e poltroncine"

di Fabio Gavelli

Il nuovo look del Palafiera mostrerà l’aspetto finale al termine del prossimo anno. Intanto i lavori, dopo una parte iniziale già eseguita col rifacimento della pavimentazione dei corridoi sotto gli spalti – circa mille metri quadrati – entreranno nel vivo a settembre. "Sì, in leggero ritardo, ma ciò è dovuto al fatto che l’impianto a maggio e giugno è stato impegnato dalla Protezione civile – dice Daniele Mezzacapo, vicesindaco con delega allo sport –. L’intervento riguarderà l’adeguamento dei parapetti e la riqualificazione della centrale termica. Nel complesso, l’appalto per il palasport comporterà un investimento di 2,2 milioni, di cui 1,4 coperti da fondi Pnrr e 800 mila euro che saranno messi dal Comune".

La stagione del basket ormai è alle porte: domani alle 18 la prima amichevole, lunedì alle 19.30 la presentazione della squadra ai tifosi, poi il debutto ufficiale in casa della Pallacanestro 2.015 Forlì il 15 settembre contro Rimini (sarà Supercoppa); e per combinazione, ancora la squadra della riviera sarà la prima avversaria in campionato al Palafiera (squalificato per le prime due giornate) domenica 22 ottobre.

"L’appalto prevede che la ditta lavori nei giorni in cui non si gioca per non impattare sull’andamento della stagione agonistica – continua il vicesindaco –; in ogni caso con la società biancorossa esiste una costante collaborazione". Il grosso del cantiere si dovrebbe svolgere nel corso dell’estate 2024. Oggetto: l’impianto di illuminazione a led, le nuove poltroncine – pare che il colore prescelto sarà il grigio – e le verniciature. Il tema delle luci ha anche un risvolto ’scenico’: già in alcuni palasport si riescono a fare giochi come il buio totale e l’occhio di bue che illumina il giocatore che viene presentato all’ingresso sul parquet. Tecniche utili anche durante i concerti.

Il Palafiera, intitolato al prof Achille Galassi e inaugurato nel 1987, ha costi di gestione molto alti. Il progetto ha lo scopo di contenere le spese e anche di ottenere la certificazione Gold della Fiba, la federazione internazionale del basket; ciò consentirà a Forlì, per esempio, di ospitare gare ufficiale della Nazionale.

La capienza, a fine intervento, resterà attorno ai 5.500 spettatori per le gare sportive. "Durante i lavori può darsi che si perdano alcuni posti – dice Mezzacapo – ma non si tratta di un numero significativo per l’affluenza media all’impianto". Il profondo restyling interesserà anche il tono cromatico. Da tempo il Palafiera è un mix fra rosso, giallo, verde e arancione. A lavori completati, si punta anche a una maggiore omogeneità, oltre che alla prevalenza di colori neutri, richiesti anche dagli organizzatori di spettacoli. È questa l’ultima sfida: rimesso in sesto il salotto dello sport cittadino, si proverà – come tante altre volte in passato, ma con esiti incerti – a rilanciarlo anche come luogo di spettacoli, concerti e intrattenimenti.

Fabio Gavelli