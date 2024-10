PalaGalassi, risate a tavola con Giacobazzi

Ironia, comicità romagnola e tanto divertimento daranno il via alla nuova stagione del ‘Gran Teatro PalaGalassi’, che questa sera alle 21 vedrà il debutto di Giuseppe Giacobazzi con il suo spettacolo ‘Osteria Giacobazzi’. Con una capienza fino a 5mila spettatori, il teatro si pone come nuovo riferimento per una proposta artistica che spazia dalla musica agli eventi teatrali, fino ai family show, tutti in esclusiva per la Romagna.

Giuseppe Giacobazzi, nome d’arte di Andrea Sasdelli, ha esordito nel 1984 come conduttore radiofonico in una piccola emittente privata a Lavezzola. Il suo primo personaggio, il signor Giuseppe, era un tipico contadino romagnolo che si dilettava a comporre poesie. Nel 1992, l’artista incontra Duilio Pizzocchi, personaggio della scena comica bolognese, che lo porta sul palcoscenico come ospite fisso del Costipanzo Show. In questo periodo, decide di aggiungere il cognome Giacobazzi al personaggio di Giuseppe, ispirandosi all’omonima marca di vini.

Il successo arriva in televisione: nel 2004 debutta nella tv nazionale con ‘Tisana Bum Bum’, e nel 2005 viene chiamato a partecipare a ‘Zelig Circus’, il celebre programma in prima serata su Canale 5. Dal 2006 al 2012, Giacobazzi fa parte del cast fisso della trasmissione, imponendosi come uno dei comici più amati dal pubblico grazie al suo stile inconfondibile legato alle sue radici romagnole.

Nel 2022 è stato uno dei protagonisti di ‘Only Fun – Comico Show’ su canale Nove e nel 2023 ha portato in scena lo show teatrale ‘Il Pedone’. Ora, con la sua ‘Osteria Giacobazzi’, torna alle origini di quella convivialità tipica della sua terra.

Lo spettacolo è una vera e propria esperienza gastronomico-comica, con tavoli imbanditi sul palco e una continua interazione tra Giacobazzi, il comico forlivese Vasumi e gli ospiti a sorpresa.

Tra un bicchiere di vino e un’esibizione, il pubblico non sa mai chi potrebbe intrattenerlo, che si tratti di Maria Pia Timo, Willer Collura o il Mago Simon. La musica de iMasa e la voce della cameriera Margherita aggiungono un tocco unico alla serata.

La bellezza dell’Osteria Giacobazzi è proprio questa: una miscela di improvvisazione e intrattenimento che rende ogni esibizione diversa da quella precedente. Tra gli invitati delle scorse edizioni troviamo artisti come Andrea Mingardi, Danilo Masotti e Silvia Mezzanotte e, per questa nuova stagione, ci si aspetta un altro cast pieno di sorprese. Il primo parterre è già sold out, ma sono ancora disponibili biglietti per altre zone del teatro, con prezzi a partire da 23 euro, acquistabili su www.ticketone.it o nei punti vendita fisici del circuito.

Valentina Paiano