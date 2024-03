PalaGalassi, su il sipario ’Stadium’ cala subito gli assi

Forlì si prepara a tornare un palcoscenico che attrae artisti ed eventi di livello internazionale con la nuova stagione di spettacoli al PalaGalassi che si arricchisce del titolo di ‘Gran teatro’. L’azienda che si è aggiudicata il bando di gara promosso dal Comune e, che quindi gestirà l’immobile per due anni, è la Stadium Srl di Ernesto de Filippis, già amministratore del 105 Stadium di Rimini e di molte altre strutture italiane. "Il palazzetto – spiega soddisfatto Daniele Mezzacapo, assessore allo sport – subirà nei mesi estivi una ristrutturazione pari a 2 milioni e 280mila euro, coperti in parte con fondi del Pnrr e il restante con risorse comunali. Al termine dei lavori avremo un PalaGalassi con un nuovo look ma che non perderà la sua vocazione sportiva, infatti, gli spettacoli si uniranno all’offerta di attività all’interno dell’immobile".

Il ‘Gran teatro PalaGalassi’ può contenere fino a 5mila spettatori mettendo al centro una proposta che spazia dalla musica al family show senza dimenticare il teatro: eventi per tutte le età che puntano a diventare anche uno strumento di promozione turistica. Nel cartellone ci sarà grande spazio per le risate, soprattutto per i giovani, con le star del web Awed, Riccardo Dose e Dadda che arriveranno a Forlì portando il formato digitale ‘Esperienze D.M.’. Tra i ‘mattatori’ più attesi anche Filippo Caccamo con le sue gag sul mondo della scuola e Max Angioni, uno dei protagonisti della trasmissione Zelig. Si continua con il ballerino e conduttore Stefano De Martino che sarà la stella dello show ‘Meglio stasera’. L’artista napoletano per la prima volta si esibirà dal vivo a teatro, accompagnato dalla band di ‘Bar stella’ e da un corpo di ballo. Non mancheranno nel cartellone anche i musical, tra questi ‘Flashdance’ ed è in fase di definizione anche la versione teatrale di ‘Mare fuori’. Nella stagione 2024/2025 ci sarà spazio anche per la musica italiana con l’Omaggio a Morricone - musiche da Oscar’. Uno spettacolo che si prospetta un viaggio dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del ‘900 con la partecipazione della soprana svedese, Susanna Rigacci.

"In questi giorni – sottolinea Ernesto de Filippis, amministratore di Stadium – stiamo lavorando per definire nel dettaglio la programmazione e nelle prossime settimane verranno ufficializzate le date degli spettacoli. Sarà possibile acquistare i biglietti dal circuito Ticketone. Tutto questo è stato possibile grazie a un grande lavoro di squadra e alla volontà politica del vicesindaco di riportare il PalaGalassi al centro della scena artistica della Romagna".

Il cartellone avrà tra i media partner Radio Subasio, emittente che copre il centro Italia del gruppo Mediaset. L’emittente attraverso giochi a tema darà la possibilità agli ascoltatori di aggiudicarsi degli ingressi per alcuni spettacoli. "Il PalaGalassi – chiosa Patrick Contarini, manager della società Spettacoli Pro che organizza gli eventi – aveva una nomea con ‘un filo di polvere’ ma grazie a questa nuova gestione valorizzeremo l’impianto e sarà il Gran teatro di tutta la Romagna".

Valentina Paiano