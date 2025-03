PalaGalassi, tutto pronto per ’Alis New World’

Tutto pronto per ‘Alis New World’, lo spettacolo di arti circensi della compagnia Le Cirque Top Performers, che andrà in scena al PalaGalassi questa sera alle ore 21 e in replica fino al 23 marzo. Questo show, ispirato ad ‘Alice nel paese delle meraviglie’ di Lewis Carroll, già capace di incantare ed emozionare grandi e piccoli, torna in una versione completamente rinnovata. Sul palco si esibirà un cast composto da 18 artisti internazionali, tra cui acrobati ed equilibristi, premiati sui più prestigiosi palcoscenici globali.

Tra questi Asia Tromler che incanterà il pubblico realizzando acrobazie con i tessuti aerei, i contorsionisti del Duo Mirage e i giocolieri del Group Jugglers. Il mattatore della serata sarà Pippo Crotti, entrato a far parte del gruppo nel 2018 e dopo essere stato protagonista di oltre 1.500 repliche dello show ‘Totem’ del Cirque du Soleil. Crotti renderà tutto più interattivo: fin dalle prime battute coinvolgerà il pubblico, che da semplice spettatore diventerà il vero protagonista. Insieme a lui sul palco Barbara Abbondanza, famosa soprattutto tra i bambini per aver interpretato l’orchessa Orchidea nel programma ‘La Melevisione’. Al PalaGalassi l’attrice interpreterà una Regina di cuori che spronerà Alice a sfidare le sue paure. L’atmosfera sarà arricchita da scenografie, luci e coreografie suggestive, insieme a una colonna sonora suonata dal vivo e creata appositamente per lo spettacolo.

Questa sera e domani lo show inizierà alle ore 21 mentre domenica 23 andrà in scena alle 17. I biglietti sono disponibili su TicketOne e sul sito www.alisticket.it. I prezzi partono da 27,50 euro per i bambini dai 3 ai 10 anni, per gli adulti da 34,50 euro (primo anello laterale silver).