PalaGalassi, un ricco calendario. Si parte con l’Osteria di Giacobazzi

Il sipario sta per alzarsi sulla nuova stagione del Gran Teatro PalaGalassi con un calendario ricco di eventi per tutte le età, che spazia dal cabaret al musical, passando per i family show. L’apertura è in programma per venerdì 25 ottobre con la romagnolità di Giuseppe Giacobazzi, che porterà in scena ‘Osteria Giacobazzi’ insieme al forlivese Andrea Vasumi. Si tratterà di una vera e propria trattoria, con tavoli imbanditi, vino e vettovaglie servite ad alcuni ospiti seduti sul palco. "Siamo felici di portare lo show al PalaGalassi – sottolinea Vasumi – prima della tournée in giro per il nord Italia. Ricreeremo l’atmosfera gioiosa delle osterie bolognesi, alternando improvvisazione e sketch preparati. Ci sarà da divertirsi".

Il secondo appuntamento, fissato per il 9 novembre, sarà dedicato a Valeria Angione, che porterà in scena la data zero del suo spettacolo ‘Binario 29 e ¾’. Lo show è un viaggio ironico e autoironico verso i temuti 30 anni, tra sogni, aspettative e realtà. Il 22 novembre le note intramontabili di Ennio Morricone, maestro della musica italiana, rivivranno grazie alla straordinaria voce di Susanna Rigacci, il soprano di origini svedesi conosciuto per le sue esibizioni vocali nelle colonne sonore dei film di Sergio Leone. Il giorno seguente, sarà il turno delle star del web, Awed, Riccardo Dose e Dadda, che porteranno il format ‘Esperienze D.M.’, raccontando storie di sesso con finali non sempre felici. La stagione proseguirà con due appuntamenti dedicati ai musical. "Il 14 dicembre – spiega Patrick Contarini, amministratore delegato dell’agenzia Spettacoli Pro – è in programma ‘Flashdance’, ispirato al celebre film degli anni Ottanta, con regia e coreografie di Enzo Paolo Turchi. La stagione si concluderà il 22 gennaio con uno show tratto dalla celebre serie tv italiana ‘Mare Fuori’. Tra i protagonisti sul palco ci saranno Maria Esposito, che interpreta Rosa Ricci, Mattia Zenzola, vincitore di ‘Amici’, e l’attore e cantante Andrea Sannino.

Gli eventi sono rivolti a tutto il tessuto sociale forlivese e non solo, rappresentando un ottimo strumento di promozione turistica capace di attrarre visitatori da tutta la Regione". Il PalaGalassi, che può ospitare fino a 5mila spettatori, sarà gestito dalla società Stadium, già attiva nella direzione di importanti strutture come il 105 Stadium di Rimini, il Forum di Assago e il palazzetto dello sport di Genova. Per promuovere gli spettacoli, il PalaGalassi ha stretto una collaborazione con il Punta di Ferro. "I centri commerciali – spiega Fabrizio Cremonini, event manager del grande magazzino – sono le agorà del terzo millennio: non solo luoghi di shopping, ma anche spazi di promozione culturale. Per questo, attraverso la nostra app ‘APPunta’ e un sistema di raccolta punti, offriremo in regalo alcuni biglietti per gli spettacoli".

Tutti gli eventi inizieranno alle 21. I biglietti sono già acquistabili sulla piattaforma www.ticketone.it.

Valentina Paiano