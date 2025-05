Palasport, martedì pericolo flashback: "Nessun danno"

La forte pioggia di martedì sera si è riversata anche sul quartiere Romiti, uno dei più colpiti dell’alluvione del 2023, e in particolare sul Palazzetto, seconda struttura per dimensioni dopo il Palafiera in città. La situazione è stata segnalata da un lettore del Carlino, che ha documentato le intense perdite d’acqua che tra martedì sera e mercoledì mattina si sono riversate specialmente sulle sedute del palazzetto.

Rapida la risposta del Comune: "Le precipitazioni e i cumuli di detriti trasportati dal vento hanno temporaneamente otturato i bocchettoni di scarico sul tetto e l’acqua si è infiltrata in una porzione di parete a ridosso di un’uscita di sicurezza – recita la nota –. È importante sottolineare che la pioggia, caduta in straordinaria quantità, non ha compromesso o sfiorato in alcun modo il parquet del Villa Romiti, rimanendo circoscritta su alcuni gradini in cemento. I tecnici del Comune – prosegue – sono intervenuti subito, nella mattinata di mercoledì, per monitorare la situazione e ripristinare la piena fruibilità dell’impianto".

Il Villa Romiti è già infatti accessibile e in funzione, e non ha riportato ulteriori danni, come conclude la nota dal Comune: "Nel corso del sopralluogo, non sono emerse altre problematiche".