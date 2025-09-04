"Palazzetti, priorità alle squadre che svolgono campionati agonistici"

Continuano le polemiche in merito alla futura gestione e all’uso dei due palazzetti dello sport di cui gode la città di Forlimpopoli. Ai dubbi sulle scelte amministrative compiute dalla giunta comunale avanzate dall’ex assessore Paolo Rambelli, "se siano scelte di destra o di sinistra", risponde una nota della sindaca, Milena Garavini, e di tutti gli assessori.

"Nessuno ha tolto spazio alla scuola – questo il primo punto della risposta della giunta –: sia i Palazzetti dello sport (Pala Picci e Pala Giorgini), che le altre Palestre, sono messi a disposizione dalle associazioni garantendo prima le esigenze della scuola ed è ben chiarito nei bandi relativi".

Ribadiscono poi come la rinuncia al finanziamento regionale sia conseguente al fatto che l’intervento non avrebbe previsto l’ampliamento della struttura, che è la cosa che si aspettavano le associazioni sportive.

Secondo la giunta, l’ex assessore nei suoi ragionamenti non tiene in conto che la squadra dei Baskèrs sia approdata alla serie B Interregionale.

"E’ un fatto sportivo mai successo a Forlimpopoli di cui crediamo che tutta la comunità debba essere orgogliosa – si legge nella nota –. L’unica struttura omologata dove giocare a basket in base ai criteri di federazione e con tutto ciò che comporta una serie professionistica è il Pala Giorgini e di questo l’Amministrazione Comunale ha tenuto conto destinando prioritariamente la struttura a questo sport. Non sappiamo cosa avrebbe fatto Rambelli, forse avrebbe invitato questa squadra forlimpopolese ad accomodarsi in altro comune, ma alla fine crediamo di no".

"I palazzetti dello sport – continua la nota –, per loro natura nei Comuni, non solo a Forlimpopoli, sono sempre stati dedicati ad associazioni con squadre che svolgono campionati agonistici".

Rivendicano come sia stata resa trasparente questa decisione con un avviso pubblico nel quale viene indicata una destinazione prioritaria per ciascuno dei Palazzetti: al Pala Giorgini priorità al basket, al Pala Picci priorità alla pallavolo. Ricordano quindi come siano aumentati gli spazi a disposizione delle associazioni: alle palestre delle ex scuole medie di via per Bertinoro e dell’Ex-Gil, si aggiungono infatti la nuova palestra dell’Istituto Alberghiero e la palestra della Don Milani.

"Spiace verificare che una persona che ha ricoperto in passato incarichi di governo – conclude la giunta – e che dovrebbe conoscere le difficoltà e la complessità dell’agire amministrativo, continui ad affrontare i problemi con superficialità e sempre con nota polemica".

