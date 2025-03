"Palazzi e musei chiusi o sviliti: si punta tutto sul Miglio Bianco..."

‘Casa dei Ricordi-Villa Carpena’, meglio conosciuta come Villa Mussolini, è tra le principali attività consigliate dal sito di viaggi ‘Tripadvisor’ per la città di Forlì. Una classifica redatta, come specificato dal sito, tenendo conto delle recensioni, dei punteggi e delle visite degli utenti, e che pone la struttura alla pari con i Musei San Domenico, anche se questi godono di un numero nettamente maggiore di recensioni.

Partendo da questo specifico spunto i portavoce dei Verdi di Forlì, Alessandro Ronchi e Maria Grazia Creta, vanno all’attacco della giunta del sindaco Gian Luca Zattini, nel contempo non senza prima lesinare critiche allo stesso sito web che, scrivono, "appare in declino, vista la qualità delle indicazioni che offre", ma la cui classifica "pare senza dubbio rispecchiare la politica culturale dell’amministrazione di Forlì".

Una giunta che, secondo i Verdi, è sempre più trainata da Fratelli d’Italia e da una visione nostalgica della città: ne sarebbero riprova la richiesta di riconoscimento a patrimonio dell’Unesco del Miglio Bianco – definita "un’opera di regime, un tempo viale Benito Mussolini" – e la celebrazione dei mosaici dell’ex collegio aeronautico, ma anche "l’innalzamento a capolavoro architettonico dell’ex Gil".

I due portavoce si chiedono poi se sia normale per la giunta "che il centro commerciale Formì superi in attrattività un centro storico che è bellissimo, carico di storia, di monumenti e palazzi mirabili". Tenendo sempre conto, però, della classifica riportata dal sito che hanno appena definito "in declino".

"Tutto ciò dovrebbe far capire la conseguenza, del tutto negativa, dello smantellamento del Museo civico di Palazzo Romagnoli – continuano Ronchi e Creta –, della sottrazione al pubblico godimento della straordinaria e unica Collezione Verzocchi, dell’insensato progetto su Palazzo Albertini, i cui lavori sono stati dichiarati conclusi a dicembre – sottolineano –, ma i cui portoni sono ancora stabilmente chiusi".

I Verdi chiedono infine che il Comune si impegni maggiormente a promuovere sul web "quello che abbiamo, per evitare che Forlì sia ricordata solo come la città della Villa di Mussolini".

