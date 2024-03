Palazzo pretorio e fortezza, visite guidate

Proseguono durante le festività pasquali le visite guidate alla fortezza medievale di Castrocaro e al Palazzo pretorio di Terra del Sole. Oggi alle 16 è previsto il ‘viaggio’ alla scoperta dell’edificio cinquecentesco e del Museo dell’uomo e dell’ambiente. Il costo della visita, della durata di un’ora e mezza è di 5 euro a cui vanno aggiunti 5 euro per l’ingresso al museo. Prenotazione obbligatoria al 349.9766518 (whatsapp o sms).

Domani alle 15.30 e alle 17 si potrà ammirare la millenaria rocca sulla rupe. Replica il 1° aprile, lunedì 2 e domenica 7, giorno in cui Castrocaro celebra la Madonna dei Fiori. Sabato 6 è prevista un’unica visita alle 16 in occasione di Tesori aperti. Visite ad aggregazione libera. L’orario di apertura è dalle 15 alle 19 il sabato e anche dalle 10 alle 13 la domenica e i giorni festivi. Il costo del biglietto è 5 euro; gratuito per under 6, residenti, disabili con accompagnatori. Al costo del biglietto va aggiunto quello della visita di 5 euro. Nessun obbligo di prenotazione.