Palazzo Pretorio, l’arte fa il bis

Non solo Fugarena. Oggi nel Palazzo pretorio di Terra del Sole saranno inaugurate due nuove mostre. Alle 16 è previsto il taglio del nastro dell’esposizione di opere dell’architetto Jessica Spagnolo; alla stessa ora è in programma il vernissage della personale dell’aretino Maurizio Laurenti. La saletta dei commissari ospiterà una ventina di quadri della libera professionista torinese, che da qualche anno ha intrapreso l’attività di artista raggiungendo immediatamente risultati entusiasmanti: ha partecipato a diverse mostre e concorsi internazionali, rimanendo sempre molto attiva sulla scena dell’arte contemporanea.

"La figura è il soggetto predominante dei suoi quadri, dove emerge limpidamente nell’esecuzione pittorica l’emozione unica che può trasmettere un attimo di vita quotidiana – spiega la critica d’arte Silvia Arfelli, curatrice delle rassegne artistiche in seno al Palazzo pretorio –. La sua è una pittura che sottende a una preparazione materica, in cui l’impostazione dell’immagine appare ricca di luci e ombre, esprimendo una notevole capacità analitica".

Per l’occasione, lo spazio espositivo ospiterà anche quattro opere dello scultore Francesco Fai, in arte Nescentia Necat, i cui pezzi sono particolarmente assonanti con i dipinti di Jessica Spagnolo. Per tre settimane nel salone d’onore si potrà ammirare una selezione di opere dell’aretino Laurenzi, già protagonista all’Expo di Dubai nel 2021 e vincitore di numerosi premi tra cui il Michelangelo Buonarroti per la tecnica nel 2020 e quello speciale della Giuria alla Biennale di Cortona nel 2023. In esposizione nell’edificio cinquecentesco opere "che rivelano lo stile poliedrico dell’artista, fatto di figurazioni simboliche che assumono dalla classicità, e il ciclo di pezzi realizzato negli ultimi due anni, in cui ha avviato calibrate indagini nella superficie pittorica, rivolte al colore e allo spazio".

Laurenti vive e opera ad Arezzo; ha realizzato numerose mostre personali e collettive in Italia e all’estero. Organizzate da ‘La Maya Desnuda’ di Forlì e patrocinate dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, in collaborazione con la Pro loco medicea, le mostre saranno visibili al pubblico tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.30 fino al 7 dicembre. Chiuso il lunedì. Info: 0543.766766 e 334.2604929.

