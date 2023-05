Palazzo Pretorio, si parla di medicina del dolore con la dottoressa Pieraccini di Bologna

Secondo appuntamento con ’I mercoledì della salute e della prevenzione’ questa sera nel Palazzo pretorio di Terra del Sole. Alle 21 è in programma il canonico incontro tra medici e pazienti organizzato dalla locale sezione Avis ‘Donato Donatini’; tema di oggi ‘La medicina del dolore: il contesto fisiologico, la diagnosi e la terapia, una speranza basata sulla ragione’. Protagonista sarà il dottor Emanuele Pieraccini del centro per la terapia del dolore dell’ospedale Bellaria di Bologna. Come sempre, sarà presente un medico dell’unità di raccolta Avis di Forlì. A presentare l’evento e a moderare il dibattito sarà il dottor Saverio Ruggeri, conduttore della trasmissione Salute Informa su Videoregione. Al termine piccolo rinfresco con assaggi delle aziende locali. La rassegna è organizzata grazie alla collaborazione della Pro loco di Terra del Sole. Il terzo incontro dell’ottava edizione è previsto per il 17 maggio e sarà dedicato alle malattie degenerative oncologiche e alle medicine complementari.