"Palazzo Romagnoli ed ex Santarelli, stop ai libri"

"La Soprintendenza archivistica dell’Emilia Romagna annulli le autorizzazioni, rilasciate prima dell’alluvione, per i depositi librari nei piani interrati dell’ex asilo Santarelli e di palazzo Romagnoli". È questa la richiesta della sezione forlivese di Italia Nostra: la richiesta riguarda rispettivamente 100mila e 25mila volumi ed è motivata con la vicinanza dei due siti alle zone allagate a maggio. I due trasferimenti fanno parte del complessivo riassetto dei contenitori culturali cittadini in occasione dei lavori a palazzo Merenda. Certamente la presenza di archivi sotto il livello della strada è stata una forte criticità sia in via Lunga che in via Asiago.