Palazzo Romagnoli ritarda. Biblioteca pronta nel 2026

La nuova biblioteca a Palazzo Romagnoli sarà pronta "tra fine maggio e inizio giugno 2026". A dirlo il vicesindaco con delega alla cultura Vincenzo Bongiorno nel corso del consiglio comunale di ieri in risposta a un question time del Partito democratico, che lamentava le difficoltà riscontrate dai cittadini nell’utilizzo della sede provvisoria della biblioteca, collocata alla ‘Paul Harris’, al parco della Resistenza. "Non lo dobbiamo nascondere. La soluzione della ‘Paul Harris’ è stata emergenziale, visti i lavori in corso al Palazzo del Merenda, sede della biblioteca in corso della Repubblica –, le parole del vicesindaco –. L’attività è stata avviata in piena estate, quando il trasferimento dei libri era maggiormente gestibile. Avremmo auspicato tempistiche più corte. La nuova biblioteca a Palazzo Romagnoli? Verrà inaugurata tra fine maggio e inizio giugno 2026, non mi spingo a dare date esatte. Sarà una biblioteca moderna, dove si potrà fruire di opere d’arte nelle sale adibite a lettura e studio".

La biblioteca decentrata "’Paul Harris’ ci ha dato modo di garantire la continuità del servizio, senza chiudere nemmeno un giorno. E di questo ringrazio il personale. Nel 2024 sono stati prestati circa 53.500 volumi, in perfetta linea con i dati degli anni precedenti, quindi la fruibilità e i prestiti non hanno risentito della situazione". Ancora: "Anche alla ‘Paul Harris’ è proseguita l’attività di laboratori e letture per bambini e persone di tutte le età". Parole che non hanno convinto il consigliere comunale del Partito democratico Federico Morgagni: "Lo ha riconosciuto il vicesindaco che la soluzione della ‘Paul Harris’ non era adeguata per tanti mesi, specie per una città universitaria da 120mila abitanti, che ambisce ad essere capitale italiana della cultura nel 2028. Andrebbe ammesso da parte vostra, per onestà intellettuale, un errore di programmazione. Creare una biblioteca temporanea all’ex asilo Santarelli sarebbe stata la scelta migliore: è stato un errore del Zattini-uno non considerarlo. La nostra opinione è che è sia stata fatta una scelta sbagliata. Scelta sbagliata che pagano i cittadini, con un servizio non adeguato". Il consigliere comunale si riferisce al progetto che l’amministrazione precedente al primo mandato del sindaco Gian Luca ZattinI, facente capo al democratico Davide Drei, aveva varato, e che fu interrotto, appunto, dai lavori della giunta di centro-destra.