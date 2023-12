Palazzo Sidera. Una sede avveniristica per il colosso: "Guardiamo al futuro"

"È con orgoglio che presentiamo Palazzo Sidera – afferma Luca Panzavolta, amministratore delegato Conad – un luogo che abbiamo immaginato e costruito in modo che riflettesse la nostra azienda che ha avviato un percorso di rinnovamento in termini di digitalizzazione e di nuovi processi di impresa".

La struttura, situata in via Navicella 22, nella zona artigianale, è composta di otto piani, per 33 metri di altezza e 100 metri di lunghezza e 10mila metri quadrati di superficie.

Un palazzo avveniristico realizzato interamente in vetro e acciaio che spicca da lontano, caratteristica quest’ultima che ha ispirato la scelta del nome: Sidera, che in latino significa stelle.

Un investimento costituito da anni di lavoro e di pianificazione a firma dell’architetto cesenate Filippo Tisselli, con i suoi cinquemila metri quadrati di vetrate che regalano una luminosità e un panorama mozzafiato sulla città di Forlì e le colline circostanti.

"Il palazzo – spiega Tisselli – si sviluppa da un basamento di terreno alto circa 3 metri sopra la sede stradale, con tre materiali che connotano la superficie esterna: alluminio, con sei chilometri di pinne verticali, cemento pigmentato nero e vetro".

All’interno, invece, legno e colori chiari, con arredi in corian e tecnologie a scomparsa come nella sala delle assemblee da 200 posti.

All’esterno l’edificio è circondato da 300 alberi e 22mila piante in un contesto che unisce soluzioni avveniristiche ad ambienti naturali, con un tetto a sei falde inclinate ricucite da tre grandi lucernari.

Veramente spettacolare la scala centrale con linee morbide e un enorme parapetto che sale cercando la luce e percorrendola pare di vivere una scenografia quasi teatrale.

"Una sede – conclude Panzavolta – che ci condurrà nel futuro, capaci di affrontare le incertezze e le sfide che ci attendono nei prossimi anni e stare al passo con il mercato".

