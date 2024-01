Palazzo Studi, la rinascita. A maggio la fine dei lavori

Sono in dirittura d’arrivo i lavori di riqualificazione e consolidamento della facciata del Palazzo Studi in piazzale della Vittoria. Salvo imprevisti, le opere, sollecitate per anni dalle direzioni scolastiche, dalle famiglie e dagli stessi studenti, termineranno a maggio. Il cantiere è iniziato a settembre 2022 per volontà dell’attuale giunta che ha stanziato fondi pari a 1.200.000 euro per l’avvio e il completamento dell’intera opera. "Lo stato di conservazione delle facciate del palazzo al momento del nostro insediamento era pessimo – dichiara in una nota Vittorio Cicognani, assessore ai Lavori pubblici –. Gli intonaci erano compromessi e lo stabile era prigioniero di transenne e impalcature".

Il Palazzo Studi è stato realizzato tra il 1934 e il 1941 e ospita duemila studenti e decine di aule; inoltre, è un edificio storico tutelato dalla Soprintendenza con una superficie complessiva di circa 1200 metri quadrati di esterni. "Per ovviare allo stato di degrado degli intonaci – continua l’assessore –, e la conseguente pericolosità di distacco di parti ammalorate, abbiamo eseguito interventi di messa in sicurezza e consolidamento dei cornicioni realizzati in conglomerato cementizio e in lastre di ardesia. Abbiamo, inoltre, previsto i ripristini delle parti delle facciate ammalorate realizzate in travertino di Rapolano e in litocemento, come, ad esempio, i pilastri all’ingresso lato Icaro, le scalinate e le banchine delle finestre". L’edificio, che accoglie le due scuole medie ‘Caterina Sforza’ e ‘Marco Palmezzano’ e il liceo classico ‘Morgagni’, aveva avuto lo scorso anno problemi anche all’impianto di riscaldamento che ha obbligato gli studenti, in più occasioni, a seguire le lezioni con sciarpe e piumini in classe.

Il disagio è stato risolto grazie all’installazione di un nuovo scambiatore di calore finanziato anch’esso con risorse comunali per un importo di oltre 150mila euro. "L’Amministrazione – conclude Cicognani nella nota – ha messo mano a una situazione incompiuta da decenni, restituendo alla città un luogo simbolo della storia forlivese. Il tutto applicando le accortezze necessarie per garantire la fruibilità degli spazi e dei percorsi scolastici durante le lavorazioni in cantiere".

Valentina Paiano