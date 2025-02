Pale eoliche a Monte Giogo. Gli ambientalisti tentano il ricorso al Consiglio di Stato

La coalizione ambientale interregionale tra associazioni e comitati ‘Transizione Energetica Senza Speculazione (Tess) ha fatto appello al Consiglio di Stato e alla Regione Toscana per sospendere i lavori del progetto eolico industriale ‘Monte Giogo di Villore’, a pochi chilometri dall’Acquacheta, area da tutelare e proteggere in base alla Strategia nazionale per la Biodiversità al 2030.

L’impianto eolico, che prevede la realizzazione di 7 torri di 170 metri, della potenza complessiva pari a 29,6 MW dell’azienda Agsm Aim Spa di Verona ricade per opere accessorie anche in siti protetti della Rete Natura 2000 tra i quali quelli dell’Acquacheta e del Monte Gemelli-Monte Guffone in provincia di Forlì-Cesena e nelle aree montane della Provincia di Ravenna si colloca a minor distanza di 3 km dai confini di un Parco nazionale: nella zona cuscinetto, e sul confine dell’Area Natura 2000 della ZSC Muraglione Cascata dell’Acquacheta.

"Le infrastrutture per i mezzi di trasporto eccezionali, vengono realizzate con ettari di consumo di suolo per lunghi tratti di viabilità – si legge nell’appello – dove esiste solo faggeta, circa 2 km dentro la foresta e suolo vergine, più un’altra decina di km direttamente sopra i Sentieri CAI di rilevanza Nazionale ed Europea. Per circa 20 km da San Bavello al Monte Giogo di Villore Poggio al Tiglio, ogni curva deve essere raddrizzata la viabilità ampliata con interventi di sbancamento della montagna anche in area soggetta a frana attiva e a fragilità idrogeologica, oltre ai numerosi interventi di modifica della viabilità".

I lavori di sbancamento sono iniziati da mesi e un lunghissimo tratto di crinale, e di percorsi di accesso a esso, è ormai inibito non solo ai residenti ma anche a tutti coloro che, venendo da fuori, erano usi frequentare quei luoghi con camminate e pernottamenti nella nascente rete di agriturismi, a cui sono state tarpate le ali.

"I sentieri del Cai, il Sentiero 00 Italia, il Sentiero Europa E1, Grande Escursione Appenninica (Gea) – prosegue l’appello – sono devastati dai lavori in atto, precludendo anche per l’avvenire ogni possibilità di escursioni e di turismo lento. Inoltre le infrastrutture sono prossime a marronete classificate Bio e Igp e oliveti di rilevanza paesaggistica, ettari di terreni soggetti ad esproprio".

"Per tali motivi e altri di natura geologica e strutturale, in attesa dell’udienza a Febbraio dei due Appelli al Consiglio di Stato per i ricorsi al Tar avversi al progetto eolico, chiediamo giustizia – concludono i promotori – per l’area Monte Giogo di Villore Corella, in quanto sia riconosciuta zona inidonea a sito industriale eolico, come da parere negativo del Parco nazionale e parere delle Sovrintendenze di Firenze e di Forlì e chiediamo che venga altresì riconosciuta Area da salvaguardare e proteggere".

Oscar Bandini