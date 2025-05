Palestina, quale futuro?. Dialogo stasera con Alejandro Bodart

Quale futuro per la Palestina? Si affronterà questo tema stasera alle ore 20.30, al circolo Asyoli. A partecipare anche Alejandro Bodart (Mst) dall’Argentina, Martin Suchanek (Lega per la 5 Internazionale) dalla Germania e Franco Grisolia (Pcl). Alejandro Bodart è recentemente finito nel mirino della giustizia argentina per aver denunciato il genocidio a Gaza, con la revoca della precedente assoluzione a causa della denuncia dell’organizzazione sionista Daia. L’evento è aperto a tutti. Per informazioni: pclavoratoriromagna@gmail.com