Palestra al parco, cercansi gestori

Nasce una palestra a cielo aperto nel parco urbano di Forlimpopoli e il Comune cerca un’associazione o una società sportiva per gestirla. L’iniziativa fa parte del progetto ‘Sport nei parchi’ promosso da Sport e Salute e Associazione Nazionale Comuni Italiani. Nello specifico Forlimpopoli installerà un circuito corpo libero fruibile contemporaneamente da 8 persone e 8 macchine polivalenti per allenamenti di vario tipo. Diversi sono i requisiti da soddisfare per aggiudicarsi la gestione dell’area, tra cui è necessario che il soggetto sportivo interessato alla presa in gestione sia iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche per tutta la durata della convenzione e che abbia la propria sede legale od operativa a Forlimpopoli. Gli accordi prevedono anche l’obbligo di garantire l’accesso gratuitamente al pubblico nel weekend e in determinate fasce orarie durante la settimana. Il Comune provvederà a verificare che le attività svolte siano in linea con il progetto presentato e che gli orari di libera utenza e di attività gratuita vengano rispettati. Da parte sua la società dovrà garantire manutenzione ordinaria dell’area verde e delle attrezzature e dovrà stipulare una polizza assicurativa professionale relativa alle attività svolte in presenza di proprio personale. Il termine per le domande è il 15 maggio.