Palestra, continua l’inaugurazione. Oggi focus su sport e disabilità

Proseguono gli appuntamenti promossi dall’amministrazione comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole per celebrare l’inaugurazione della nuova palestra. Archiviato ‘Sportivamente’, l’evento che sabato pomeriggio ha richiamato nell’impianto circa un centinaio di famiglie, coinvolte in divertenti giochi dall’Aics, oggi alle 18 in municipio è in programma il secondo dei tre incontri in agenda, dedicato a sport e disabilità, argomento che sarà approfondito con alcuni massimi esperti del settore: il professor Paolo dell’Aquila, dall’Università di Bologna, il professor Christian Franceschini, dall’Università di Parma, e lo specialista Michele Fratellanza. L’evento è realizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Valle del Montone.

Terzo e ultimo momento di coinvolgimento della comunità sabato in palestra in occasione della Giornata Internazionale della Donna: alle 15 prenderà il via ‘Sportivamente rosa’, organizzato in collaborazione con Aics e Lilt e dedicato a solidarietà, prevenzione e lotta contro i tumori. Anche il gruppo consiliare di minoranza Insieme per Crescere ha voluto celebrare l’inaugurazione, momento a lungo atteso da un’intera comunità. "Oggi è un giorno speciale", hanno scritto i rappresentanti d’opposizione guidati dall’ex sindaco Marianna Tonellato, sul primo scranno municipale all’epoca della chiusura del vecchio impianto, non più a norma con le leggi in materia antisismica, e della posa della prima pietra del nuovo.

"Anni fa abbiamo preso una decisione difficile ma necessaria: chiudere la vecchia palestra perché inagibile – si legge nella nota –. Sapevamo che sarebbe stata una scelta impopolare, ma eravamo certi di una cosa: i nostri ragazzi non dovevano rischiare la vita". Allegando una foto che la ritrae assieme agli attuali consiglieri Mirca Minati e Alessandro Piazza, quindi a Pino Bacchilega e Patrizia Cappelli, nella squadra di maggioranza nel 2017 al momento della sofferta decisione, Tonellato ripercorre quei giorni. "Ci abbiamo messo la faccia allora e ce la mettiamo oggi, con l’orgoglio di vedere realizzato un grande progetto per un piccolo comune come il nostro –. Non ci siamo fermati alla chiusura: abbiamo progettato una nuova palestra con gli standard del Coni, trovato i finanziamenti e lottato per far arrivare i materiali quando era impossibile reperirli. È stato un percorso lungo e faticoso, ma oggi possiamo dire che ne è valsa la pena".

La chiosa è ricca di entusiasmo. "Questa palestra non è solo un edificio: è il simbolo di anni di impegno, sacrifici e responsabilità. Oggi viene consegnata ai nostri ragazzi, perché possano viverla in sicurezza, crescere, allenarsi e sognare in grande. Proprio come abbiamo fatto noi".

Francesca Miccoli