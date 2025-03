Palestra di rinascita. Distrutta dall’alluvione, riaprirà entro l’estate

Si trova in una delle vie più colpite dall’alluvione del maggio 2023, la palestra di via Isonzo, i cui spazi furono completamente devastati dall’esondazione del Montone. Ora il cantiere per il recupero e la rifunzionalizzazione della palestra comunale ‘Mercuriali’ procede a ritmo spedito.

In questa fase i lavori riguardano le parti danneggiate da acqua e fango, con demolizione e rimozione di tutti gli impianti elettrici e della caldaia, e lo smantellamento delle pannellature e dei vecchi intonaci, compromessi dalle infiltrazioni. Una volta conclusi questi primi interventi, si procederà con la realizzazione delle nuove finiture e il posizionamento rialzato di una nuova centrale termica.

Ma il progetto di recupero e restituzione alla comunità sportiva della palestra – dal quadro economico complessivo di 630mila euro – prevede anche il riallestimento degli ambienti interni, attraverso la fornitura di nuove attrezzature ginniche, il posizionamento di nuove pedane per il corpo libero e la ginnastica ritmica, e lo sviluppo di una nuova buca paracadute. "L’obiettivo è chiudere il cantiere entro l’estate, per consentire alle società che utilizzano l’impianto di riprendere gli allenamenti in tempo per la stagione 2025–2026".

A fare il punto sui lavori in corso sono il sindaco Gian Luca Zattini e l’assessore con delega allo Sport, Kevin Bravi, dopo un sopralluogo avvenuto anche alla presenza dell’assessore Vittorio Cicognani. "In questi mesi – spiegano gli amministratori – abbiamo messo a disposizione delle società sportive che usufruivano della palestra una sistemazione temporanea presso i padiglioni fieristici. A breve, però, i nostri atleti potranno tornare a casa e allenarsi in un ambiente ancora più moderno, con volumi e attrezzature all’avanguardia per la ritmica e il corpo libero. Siamo riusciti a trasformare una tragedia in un’opportunità".

Partner ufficiale del progetto di recupero e rifunzionalizzazione della palestra è Cia–Conad, che ha contribuito alla spesa con una donazione di 300mila euro. "Siamo orgogliosi di aver contribuito – ha dichiarato l’Ad di Cia Conad, Luca Panzavolta –. La nostra donazione, frutto dell’iniziativa solidale ‘Sosteniamo l’Emilia-Romagna’, è finalizzata ad appoggiare 7 progetti di riqualificazione di siti di interesse pubblico danneggiati dalle alluvioni nelle provincie di Forlì–Cesena e Ravenna. Iniziativa che ci ha consentito di portare un contributo concreto nei luoghi in cui operiamo. Sostenere la comunità e il territorio, soprattutto nei momenti più difficili, è uno dei nostri obiettivi prioritari e rientra nella missione della nostra cooperativa. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto e siamo lieti di apprendere che a breve gli sportivi potranno tornare ad allenarsi in un ambiente migliorato, moderno e all’avanguardia".

