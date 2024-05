Palestra, ecco gli ultimi 320mila euro

A Castrocaro Terme e Terra del Sole sembra davvero giunta agli ultimi metri la via crucis iniziata a fine estate di sette anni fa, quando la palestra delle scuole medie venne dichiarata inagibile a causa del mancato rispetto della normativa antisismica. Un fulmine a ciel sereno per l’allora governo cittadino e per le stesse famiglie, costrette a dirottare i figli ad altri lidi per la pratica sportiva scolastica ed extrascolastica.

Da allora mille imprevisti hanno frenato i lavori di edificazione del nuovo impianto, sorto sulle ceneri del precedente. L’alluvione e l’aumento del costo delle materie prime, in particolare, hanno intralciato il cantiere e fatto impennare le uscite per le casse municipali. Lungaggini che hanno a lungo animato i consigli comunali, accendendo polemiche tra maggioranza e opposizione, trovatesi peraltro a scranni inversi al termine dell’ultima legislatura. Ora sembra avvicinarsi davvero il taglio del nastro. Ad annunciarlo il sindaco Francesco Billi.

"Ammonta a 320.000 euro, praticamente l’intero avanzo di bilancio, lo stanziamento per completare la palestra – ha dichiarato il primo cittadino –. L’Amministrazione è intenzionata a raggiungere per il prossimo anno scolastico quel traguardo che giovani e famiglie attendono da ormai sette anni". Fin dall’insediamento la squadra di Billi ha cercato di bypassare i vari ostacoli insorti lungo il cammino. "Dalle prime settimane di mandato, nell’estate 2022, l’Amministrazione ha preso seriamente in carico questa complicata eredità, considerandola una priorità e impostando un percorso molto impegnativo da tanti punti di vista – prosegue la fascia tricolore –. Nulla era scontato, ma oggi possiamo dire verosimilmente che l’obiettivo è alla nostra portata. Alla fine, per sbloccare il cantiere della palestra, abbiamo dovuto reperire, in nemmeno due anni, circa un milione di euro, dei quali seicentomila sono stati richiesti e riconosciuti a livello statale".

Gli ultimi 320mila usciranno dunque dal salvadanaio del Comune. "Questo sforzo dovrebbe essere risolutivo, ma ovviamente è davvero rilevante per la capacità finanziaria del nostro ente: infatti esaurirà gran parte delle disponibilità economiche per l’anno 2024 e inevitabilmente procrastinerà la realizzazione di ulteriori opere pubbliche". Una scelta tuttavia ritenuta necessaria. "Credo che sia assolutamente prioritario e responsabile chiudere questa vicenda nei prossimi mesi, riconsegnando l’opera alla comunità scolastica e alla cittadinanza, anche a scapito di altri interventi ipotizzati per l’anno in corso". A inizio giugno il Rup, sentito il direttore dei lavori e il responsabile della sicurezza, programmerà una visita al cantiere da parte dei consiglieri comunali che volessero verificare di persona lo stato di avanzamento dei lavori. "Non è stato facile, ma attraverso un’azione amministrativa costante e concreta abbiamo affrontato tutte le criticità, a cominciare da quelle economiche, che ora sono in via di risoluzione, consentendoci di guardare con maggior fiducia al traguardo dell’avvio del prossimo anno scolastico", conclude Billi.

Francesca Miccoli