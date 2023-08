Palestre comunali, bando per società sportive e gruppi di cittadini

Le società sportive, o gruppi organizzati di cittadini, che vogliono utilizzare le palestre comunali di Predappio in orario extrascolastico per il periodo 1 ottobre 2023 - 31 maggio 2024, devono presentare domanda al Comune di Predappio entro giovedì 31 agosto, anche tramite Pec ([email protected] o mail [email protected]). Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Sport ([email protected] e tel. 0543.921762).

Le domande, indirizzate al sindaco e debitamente sottoscritte, dovranno contenere: dati identificativi della società e del suo legale rappresentante o del responsabile del gruppo; palestra che si intende utilizzare ed in che periodo ed orario; breve relazione sull’attività sportiva da svolgere in palestra. Inoltre, il Comune chiede che siano descritte le "norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive" per l’esercizio di attività motorie e sportive finalizzate a contribuire ad un corretto sviluppo, mantenimento, recupero psico-fisico o miglioramento dell’efficienza fisica della persona". Inoltre, "si richiede apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale venga attestata la presenza di almeno un istruttore in possesso dei requisiti previsti dalla legge citata". Spiega l’assessore allo sport, Lorenzo Lotti: "Sulla base delle domande pervenute, saranno definite le modalità organizzative in merito a fasce orarie di utilizzo e fruibilità di spazi e locali". Entro il 30 settembre verrà sottoscritto dalle parti interessate il calendario d’uso delle palestre, valido fino al 31 maggio 2024.

Quinto Cappelli