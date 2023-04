Palio dell’uovo a Tredozio, è boom di presenze

di Quinto Cappelli

Il rione Casone ha trionfato durante la 57ª edizione della sagra e ’Palio dell’uovo’ di Tredozio, con un tris da campioni, vincendo il palio maschile, il palio femminile e la sfilata dei carri allegorici. Ma va detto anche che chi ha veramente vinto quest’anno è stato l’intero paese, che nei giorni di Pasqua e Pasquetta ha attirato nel paese dell’alta valle del Tramazzo con questa festa della tradizione oltre 7mila persone, 5mila solo il Lunedì dell’Angelo. Tutti gli organizzatori (Comune, Pro loco e Rioni coinvolti anche nelle gare) e gli operatori turistici di ristoranti e agriturismi concordano che "questo successo di pubblico è di buon auspicio per la stagione turistica alle porte per un paese che è la porta nord del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi".

Ma torniamo alla giornata di Pasquetta con la disputa della 57ª edizione del Palio dell’Uovo, gareggiata fra i giovani rappresentanti dei quattro rioni (i rossi del Borgo, i blu del Casone, i bianchi del Nuovo e i verdi della Piazza) con grande spirito sportivo, in un clima di entusiasmante festa in una serie di giochi che si sono tutti tenuti lungo le sponde del fiume Tramazzo. Ad ammirare dall’alto c’era una folla divertita e plaudente che ha potuto assistere alle gare in un’arena naturale. Dopo l’anteprima della battitura delle uova sode, fra i rappresentanti del Comune di Tredozio e quello gemellato di Arcevia (Ancona), vinta dai padroni di casa, si sono svolte le sfilate dei carri allegorici (50-100 personaggi per ogni rione) in piazza Vespignani, davanti a una qualificata giuria: la Piazza con i ‘Minion’ del cartone animato; il Casone con i protagonisti del film anni ‘80 ‘Grease’; il Nuovo coi festosi personaggio della ‘Lanterna dell’osteria’; infine i ‘caramellosi’ Candy del Borgo.

Ecco la classifica delle sfilate: Casone 210 punti, Nuovo 185, Borgo 177 e Piazza 145. Poi, dopo le sfilate via, tutti sul greto del fiume per dare il via alle gare che costituiscono il vero cuore del palio, annunciate dal bando in rima di ciascun banditore del proprio rione, una specie di lancio del guanto di sfida del tempo dei duelli cavallereschi. Le gare a punti sono state tutte spettacolari e hanno visto scendere in campo i concorrenti dei quattro rioni. Tutte le competizioni sono state a base di uova cotte (da cercare nel pagliaio) o crude (da lanciare in un bersaglio, con un difensore di una squadra avversaria a pararle).

Ma le gare che hanno coinvolto di più il pubblico sono state il tiro alla fune e lo spettacolare assalto ai fortini, con due squadre di 4 giocatori ciascuna con 300 uova crude per parte da lanciare, in modo incrociato, alle torri avversare per atterrarle. Ed è stata proprio questa gara a decretare la vittoria del Casone con 14 punti, davanti a Nuovo e Piazza, secondi pari merito con 12 e Borgo a 7. Al calar della sera, tutti in piazza per le premiazioni e il ballo dei multicolori, comprese le ragazze del Casone che il giorno prima hanno vinto il Palio femminile.