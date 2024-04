Palio dell’uovo al Casone. Ma vince tutta Tredozio

La 58ª edizione del Palio dell’Uovo di Tredozio è stata vinta ieri pomeriggio dal Rione Casone, con i colori blu, che si è riconfermato campione davanti al Borgo (rosso) e Piazza (verde) pari merito e al Nuovo, il quale però ha vinto la sfilata dei carri allegorici. Ma il vero vincitore della bella giornata di festa e di sole quasi estivo, con duemila turisti che han presso d’assalto il ferito paese del Tramazzo colpito da alluvione, frane e terremoto, è stata la stessa Tredozio.

La ripartenza è stata sottolineata dalla sindaca Simona Vietina, dallo storico speaker ed ex sindaco Luigi Marchi e dal presidente della Pro loco Matteo Bendoni, mentre decine e decine di giovani si sono sfidati nelle gare con migliaia di uova sode o crude lungo il fiume. La sfilata era sul tema delle Quattro Stagioni (aleggiava perfino nell’aria la musica di Vivaldi), rappresentate ognuna da un rione. E la sindaca Vietina ha letto il proclama per il proprio rione: "Oggi la Piazza non lancia una sfida, ma un grido di unità, vicinanza e solidarietà. Nelle difficoltà che abbiamo affrontato e tuttora stiamo affrontando, abbiamo visto che la forza sta nell’essere uniti. Oggi il Palio lo dimostra e sono fiera di fare parte di questa giostra, perché ogni rione rappresenta una stagione e insieme tutto l’anno. Rappresentiamo quindi un intero che vince unito, come di fronte alle avversità che hanno provato a spezzarci, ma proprio per questo non ci sono riuscite. Ci siamo forse un po’ piegati, ma sempre insieme siamo pronti a rialzarci e oggi dimostriamo quanto siamo in grado di offrire in termini di accoglienza, di turismo e di territorio. Certi che l’uno può essere e rimanere pilastro dell’altro, dimostrando che per quanto possa essere bella una stagione, staremo meglio se riusciremo a rendere meraviglioso tutto l’anno". E ha concluso: "Dedichiamo quindi questo Palio all’unità e alla volontà di eliminare ogni divisione, in vista di un comune obiettivo: il successo di tutti".

Il gioco, il clima di gioia e di allegria negli speaker Clara Parrucci e Luigi Marchi, i calorosi applausi del pubblico dalle sponde assiepate del fiume Tramazzo hanno lanciato un clima di fiduciosa ripartenza. È la seconda occasione dopo l’indimenticabile concerto la sera di Pasqua con i cantautori e artisti del Mei di Faenza.

Quinto Cappelli