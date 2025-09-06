Palio di Terra del Sole, l’anima artistica dei borghi

Mancano poche ore al Palio di Santa Reparata e della Romagna Toscana e a Terra del Sole già si vive l’atmosfera palpitante di un evento atteso un anno intero. Da giorni i bei palazzi rinascimentali di piazza d’Armi, i cui lati sono stati dipinti dai giovani delle due contrade, sono impreziositi dai drappi di Borgo Fiorentino e Borgo Romano, che domani daranno vita alla ‘disfida’ di tiro alla balestra per l’assegnazione del ‘glorioso vessillo’, quest’anno realizzato dal presidente della Pro loco Andrea Bandini con la tecnica della pittura con il ghiaccio.

Intanto questa sera la grande attesa sarà dilatata e ‘alleggerita’ dai riti della vigilia: dalle 20 le due contrade ospiteranno le cene propiziatorie; una liturgia particolarmente sentita e vissuta in maniera goliardica e conviviale.

Diverse centinaia i contradaioli, ma anche gli amici e i simpatizzanti, che siederanno alle lunghissime tavolate allestite in via Mazzini nel versante gigliato e in via Saffi, nella ‘tana’ del leone rampante (che giù alle 18 organizzerà un aperitivo in piazza). Cene e libagioni saranno accompagnate da djset, foto ricordo, cocktail bar e giochi fino al risuonare di sfottò da un borgo all’altro. Un appuntamento destinato a concludersi con i fuochi d’artificio, l’ultimo atto prima della lunga notte.

Domani la giornata inizierà con la visita ‘Terra del Sole nel suo vestito migliore’: alle 10.15 Chiara Macherozzi, guida turistica della Regione Emilia-Romagna, accompagnerà i partecipanti alla scoperta della cittadella. Il ritrovo sotto il loggiato di Palazzo pretorio, tariffa 7 euro per gli over 14 (prenotazione obbligatoria via whatsapp al 349.8087330). Alle 16 il via al corteo che dai due castelli porterà i contradaioli in costume a schierarsi in piazza d’Armi, dove alla presenza del commissario granducale, quest’anno interpretato dal sindaco di Premilcuore Sauro Baruffi, sarà lanciato il guanto di sfida. Poi la gara di tiro alla fune e l’esibizione di sbandieratori, musici e uomini d’armi prima della sfida di tiro alla balestra.

Francesca Miccoli