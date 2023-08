Palio, domani la benedizione del vessillo

Prendono il via domani mattina le liturgie di avvicinamento alla sessantesima edizione del Palio di Santa Reparata e della Romagna Toscana, in calendario domenica 3 settembre.

Alle 10.30 sono in programma la benedizione del ‘glorioso vessillo’, il Palio appunto, realizzato quest’anno dall’artista salernitano Fernando Mangoni, e la donazione dei ceri, che saranno collocati all’altare di Santa Reparata, nell’omonima chiesa affacciata su piazza d’Armi. Alle 11 verrà celebrata la Santa Messa in lingua latina.

I riti proseguiranno nella giornata di giovedì e venerdì con protagonisti i bambini, che saranno impegnati nella pittura della pavimentazione ai lati della piazza e coinvolti in giochi organizzati da Borgo Fiorentino e Borgo Romano; in serata degustazione nel Palazzo pretorio con figuranti in costume a lume di fiaccola. Sabato sera sarà la volta delle cene propiziatorie della vigilia. Lo scorso anno vi presero parte circa 600 persone. Per i gigliati l’ingresso è a offerta libera, senza prenotazione (info: 340.0096816). Prenotazione richiesta invece entro il 30 agosto per sedere alla lunga tavolata del borgo del leone rampante (10 euro la partecipazione per gli over 18, rinnovo della tessera obbligatorio 5 euro, per info e prenotazioni 347.9209655 - 327.0681129 - 342.9106878).

Aperte anche le iscrizioni alla visita della cittadella in programma il giorno del Palio alle ore 10.30, condotta dalla guida Chiara Macherozzi, accompagnata nell’occasione dagli Uomini d’arme della Compagnia del Montone (costo 5 euro per gli over 18, prenotazione obbligatoria entro sabato 2 all’ufficio Iat tel. 0543.769631350.5193970, [email protected]). Fino a domenica 3 nel Salone dei Commissari di Palazzo pretorio sarà inoltre possibile ammirare la mostra ‘Alla corte dei Medici, la moda, la bellezza e gli amori’, curata da Marilena Spataro e Francesca Caldari in collaborazione con Alberto Gros: in esposizione le opere vincitrici della IV edizione del concorso ‘Caterina Sforza Logos’ e della I edizione del premio ‘Cosimo I de’ Medici Logos’. Orari di apertura: dal mercoledì al sabato dalle 15 alle 19, il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Francesca Miccoli