Palio e Sagra dell’Uovo, ecco tutti i vincitori

di Quinto Cappelli

Con una partecipazione di oltre duemila persone si è svolta il giorno di Pasqua a Tredozio la 57ª Sagra dell’Uovo, mentre il lunedì di Pasquetta si è svolto il Palio dell’Uovo maschile, vinto dal rione Casone alla presenza di 5mila spettatori e turisti. Il pomeriggio di Pasqua è stato animato da varie gare. Hanno iniziato alle 15 i battitori di uova sode, due giovani per ogni rione: Borgo (rosso), Casone (blu), Nuovo (bianco) e Piazza (verde). La gara sul palco davanti al pubblico consiste nella sfida fra due concorrenti: ognuno tiene l’uovo sodo nella mano fra le dita e l’altro batte con la punta dell’uovo nell’uovo del concorrente. Vince l’uovo che non si rompe e così via.

Spiega Luigino Bassetti, lo storico ovaiolo del paese che prepara le uova sode: "Questa è la gara più antica della tradizione, quella che si svolgeva un tempo davanti alla chiesa di campagna di Ottignana la mattina di Pasqua, al termine della messa. Dalla vicina Ottignana, la tradizione nel 1964 fu trasferita in paese dall’allora presidente della Pro loco Libero Bandini (poi sindaco), dividendo il paese fra quattro rioni".

E’ seguito il 15° Campionato di sfogline. A sfidare la campionessa in carica, Emanuela Lucatini, originaria di Tredozio ma abitante ad Abeto di Marradi, sono scesi in campo, anzi in tavola, Gilberto Rabiti dell’agriturismo di Ridiano (per molti anni mattarello d’oro della manifestazione), il giovane 31enne Valentino Basetti e la giovanissima Rachele Visani, nonché Claudio Tolomelli di Lugo. In 5 minuti di "fuoco, fiamme e polvere di farina", Emanuela Lucatini si è riconfermata campionessa e ‘Mattarello d’oro 2023 della Sagra dell’Uovo’, con una sfoglia perfettamente rotonda del diametro di 104 cm, battendo il rivale Rabiti con una sfoglia di 101 cm e terzo Valentino Bassetti.

Commenta a caldo la campionessa esultante: "Devo la vittoria al tifo dei miei sostenitori".

E’ stata poi la volta della gara più attesa della giornata, la 50ª edizione del Campionato di mangiatori di uova sode, quando a sfidare il campione in carica (con 17 uova ingoiate in 3 minuti nel 2019), il ruspista locale 47enne Fausto Ricci, è sceso in pista non solo Claudio Tolomelli di Lugo, ma anche le giovani amiche riminesi Giorgia Mariani e Alice Mariucci.

Al termine dei 3 minuti, Ricci aveva ingoiato 14 uova (suo il record leggendario di 22 uova, in gioventù), Tolomelli 12, Mariucci 10 e Mariani 4. Commenta il confermato campione, mentre si dirige al bar "a bere un grappino" per digerire le 14 uova: "Mi aspettavo sfidanti più coraggiosi fra i giovani, perché in fondo si tratta anche di uno spettacolo della sagra e non solo di una sfida". Poi tutto il pubblico si è trasferito in riva al fiume per le gare del Palio femminile, vinto dalla brave ragazze del Casone (blu) con 15 punti, seguite da quelle del Borgo (rosso) con 13 e pari merito (8) dalle verdi di Piazza e bianche del Nuovo.