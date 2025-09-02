Palio: fervono i preparativi tra pitture, reel e cene

A Terra del Sole è iniziata ‘la settimana’. I 7 giorni che preludono l’evento più atteso dell’anno, in calendario la prima domenica di settembre nel salotto rinascimentale di piazza d’Armi: la disputa del Palio di Santa Reparata e della Romagna Toscana, giunto alla 62ª edizione. Domenica scorsa il prologo con la benedizione del ‘glorioso vessillo’ e l’offerta dei ceri votivi all’altare di Santa Reparata nel corso della messa in lingua latina. Tradizione che si è deciso di anticipare rispetto al passato, quando il momento liturgico era previsto la domenica stessa della sfida. Nei due borghi intanto fervono i preparativi e si affilano le armi. Il Fiorentino, che ieri ha celebrato il 55° compleanno, ha eletto il suo re: nella gara in famiglia svoltasi nel fine settimana nell’arena sotto le mura si è imposto il balestriere di lungo corso Fausto Assirelli.

In casa Borgo Romano continua su Instagram la pubblicazione dei simpatici reel di avvicinamento alla manifestazione firmati dalle giovani Emma e Bianca. Domani inizierà il rito della pittura dei lati della piazza a cura dei giovanissimi biancorossi, che venerdì alle 21, sempre in piazza, potranno divertirsi con la novità 2025 ovvero il Borgo Fiorentino Express: gioco a a coppie o a piccoli gruppi riservato agli under 13 mentre per i bimbi ci sarà il gioco dell’oca. Giovedì alle 17.30 a impugnare i pennelli saranno i ragazzini gialloblu, che venerdì alle 17.15 saranno impegnati anche nei giochi del leone nel bastione San Martino (iscrizione entro giovedì: 327.0681129); in entrambe le serate pizza per tutti i leoncini partecipanti offerta dal Borgo.

La sera dell’antivigilia, venerdì 5, sarà dedicata alla visita ‘Terra del Sole svelata – quando la cittadella si ammanta del suo vestito più bello in onore della sua patrone’ migliore’, a cura di Chiara Macherozzi. Il costo è di 7 euro, da saldare in loco (gratis gli under 14). Ritrovo alle 20.30 sotto il loggiato di Palazzo pretorio. Prenotazione obbligatoria entro domani (350.5193970). La visita si terrà anche in caso di pioggia. Sabato sera avranno luogo le cene propiziatorie della vigilia con le due lunghissime tavolate nei borghi. In via Mazzini, sul versante Fiorentino, si partirà alle 20 con ingresso a offerta libera (non è necessaria prenotazione). Si consiglia di indossare abbigliamento biancorosso e/o gadget. Dj set con Andrea, previsti giochi, cocktail bar e spazio per fotoricordo (info. 340.0096816, borgo.fiorentino@gmail.com). In casa leone rampante, in via Saffi, si partirà già alle 18 con l’aperitivo con area bar a ingresso libero per tutta la serata. Per la cena la prenotazione è obbligatoria entro venerdì: stasera e domani nella sede di via Benericetti 6 si potrà rinnovare la tessera a 5 euro e prenotare la cena (10 euro per adulti e over 10). Dj set con Saxofor (info: 327.0681129).

Francesca Miccoli