Palio, il giudice Emanuele Coveri si racconta

Dei suoi di 48 anni di vita, almeno 41 li ha vissuti ‘nel’ Palio e per il Palio di Terra del Sole: dapprima sfilando in piazza d’Armi in costume rinascimentale come paggio, quindi in veste di tamburino fino ad arrivare all’attuale ruolo di giudice di campo in occasione della gara di tiro alla balestra. Figlio del compianto Giovanni, amatissima anima del volontariato mediceo, ha raccolto l’eredità del padre come ‘arbitro’ della contesa. E oggi sarà di nuovo sul ‘campo’ pronto a verificare la posizione delle frecce scagliate sul bersaglio e a ufficializzare con le dita della mano i punteggi. "Cascasse il mondo, io la prima domenica di settembre sono a Terra del Sole per onorare la memoria di mio padre e per l’affetto che mi lega al paese", spiega Coveri, che per vari motivi ha trascorso periodi lontano da casa. Per mantenere fede alla promessa, ‘Lele’, che è manager al Club Hotel Ancora di Stintino, è costretto spesso ad autentici slalom tra scali aeroportualie infatti tornerà stasera nell’isola. A rendere singolare la storia di Coveri è l’appartenenza della sua famiglia al Borgo Fiorentino: ma a spazzare il campo da possibili sospetti, Giovanni prima ed Emanuele oggi hanno sempre garantito una correttezza cristallina. "Mio papà era famoso per l’onestà e la pignoleria e il fatto che gli fosse stato assegnato il ruolo di giudice di campo con il benestare di entrambe le contrade la dice lunga". Giovanni, venuto a mancare nell’aprile 2014, fu infatti perno dei gigliati ma anche della Pro loco, nonché fondatore assieme ad altri benemeriti del Gruppo Sbandieratori e musici. "All’epoca noi ragazzini facevamo a cazzotti per entrare nell’associazione. Abbiamo partecipato a tantissimi campionati italiani e in trent’anni non abbiamo mai vinto ma non ci interessava: il divertimento era vivere quelle avventure".

Fu con Coveri senior che i terrasolani iniziarono a partecipare ai tricolori di tiro alla balestra e tiro alla fune, a recarsi a Firenze per acquistare le stoffe pregiate per i costumi cinquecenteschi, e ancora a porre le basi per il gemellaggio con la città ceca di Prachatice. Lele è depositario di aneddoti straordinari. Tra i tanti, emerge un episodio del 1974: "Una mattina la città si svegliò con una statua di circa tre metri al centro della piazza: un leone, simbolo del Borgo Romano, che schiacciava il giglio fiorentino. Fu uno smacco enorme per i biancorossi. Mio padre assieme ad alcuni amici acquistò allora 4 quintali di gigli freschi e con un aereo li fecero cadere dall’alto sul leone. So che, quando riprese quota, il velivolo toccò con le ruote il tetto dell’asilo!".

Oggi alle 16 un nuovo Palio: Emanuele sarà pronto, come sempre ligio al regolamento. "Confesso che in occasione dell’ultima vittoria del Borgo Romano, tardai di qualche secondo ad alzare la mano che avrebbe decretato il trionfo, accendendo la piazza e creando volutamente un po’ di suspence".

Francesca Miccoli