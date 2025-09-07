Palio di Santa Reparata, vince Borgo Romano: il leone rampante è a quota 20

Forlì, 7 settembre 2025 – Branca, branca, branca… Leon, leon, leon! La 62ª edizione del Palio di Santa Reparata e della Romagna Toscana finisce nella bacheca del Borgo Romano, la contrada del leone rampante, che torna a levare i calici al cielo dopo tre anni di digiuno. Per i gialloblu si tratta del 20° trionfo, in altri sport si direbbe la conquista della seconda stella.

In un tiepido, gradevole, pomeriggio di fine estate Terra del Sole torna a vivere l’atmosfera dei bei tempi, quando la manifestazione rievocativa era accompagnata da una notevole cornice di pubblico. La ‘disfida’ è tiratissima e conferma ancora una volta quanto decretano i numeri: i balestrieri di Terra del Sole sono i più forti d’Italia, dall’alto di un palmares che non lascia spazio a repliche. L’agone, che ogni anno vede salire sul banco di tiro, collocato a 36 metri di distanza dal bersaglio, sette balestrieri per squadra, si è concluso 35 punti a 34.

La squadra vittoriosa del Borgo Romano (foto Frasca)

Bersaglio grosso, ovvero 5 punti, per tutti e sette i ragazzi del Borgo Romano e per sei portacolori del giglio fiorentino. Unico a mettere in carniere un comunque onorevolissimo 4 è Manuel Leonardi, presidente della Compagnia Balestrieri. Da subito si capisce che sarà un testa a testa avvincente. Per sorteggio esordisce il Romano con Monica Olivucci, che centra il cuore rosso del bersaglio e al termine della sfida risulterà la migliore del lotto conquistando la balestra d’oro messa in palio dal maestro orafo Maurizio Bresciani. Per il fiorentino risponde a tono Andrea Benericetti. Seguono altri sei tiri pesanti: protagonisti nell’ordine, Raffaele Dotti, Alessandra Del Zenero, Lorenzo Babini e Antonio Montagna per il romano; Maurizio Mazzoli, Luca e Fausto Assirelli per i biancorossi.

Al decimo tiro, un brivido corre lungo la schiena di contradaioli e spettatori: la verretta scagliata dal gigliato Ivan Mambelli ne colpisce un’altra già conficcata nel bersaglio, facendola cadere. Il silenzio si infrange in un applauso quando il commissario di campo, Emanuele Coveri, giunto dalla Sardegna appositamente per il Palio, alza la mano mostrando le 5 dita. Anche per Mambelli è punteggio top. Poco a poco il bersaglio fa sempre più piccolo. Per i gialloblu tira Nicola Pieraccini ed è ancora pokerissimo. Tocca a Leonardi: commissario e capitani confabulano intorno al bersaglio e dopo una breve consultazione arriva il responso, destinato a essere decisivo, sono 4 punti. Chiudono la gara con il massimo punteggio Paolo Fragorzi, che dà il via alla festa gialloblu, e Luca Benericetti, che sale sul banco a vittoria assegnata ma fa ugualmente un ottimo lavoro. Tra le sirene comincia la grande festa leonina.

“Il Palio conferma l’entusiasmo e la partecipazione del suo pubblico – le parole del sindaco Francesco Billi –: è un evento identitario che esprime l’anima di rievocazione storica della cittadella medicea. Grazie a tutti i volontari e alle associazioni che si impegnano a tal fine”. Ride sotto i baffi il cuore di Andrea Bandini, presidente della Pro loco e quest’anno anche autore del ‘glorioso vessillo’. “E’ andato tutto per il meglio”, dichiara abbozzando un numero dei presenti in piazza d’Armi, circa duemila persone. Nell’albo d’oro i gialloblu restano tuttavia a 13 lunghezze dai ‘fratelli coltelli’, che si consolano, si fa per dire, con la gara di tiro alla fune. “Faccio un pellegrinaggio all’anno”, sorride Marco Ruffilli, presidente della contrada vincitrice, reduce da quasi 600 chilometri macinati a piedi nel corso del pellegrinaggio giubilare.