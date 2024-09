Palio, stasera tutti a tavola. E domani la grande sfida

Al termine di una settimana arricchita dagli eventi collaterali istituiti dal nuovo corso dell’Ente Palio, a Terra del Sole è finalmente arrivato il giorno della vigilia. Le 24 ore che precedono il sentitissimo agone di tiro alla balestra tra Borgo Fiorentino e Borgo Romano, la sfida che assegnerà la 66ª edizione del Palio di Santa Reparata e della Romagna Toscana. Questa sera dalle 20 le contrade di via Saffi e via Mazzini ospiteranno le due lunghissime tavolate per le cene propiziatorie: prevista la partecipazione di diverse centinaia di commensali per ogni contrada. In casa gialloblu la cena sarà accompagnata dal gioco a premi del Leone in fiera e dal dj set di Saxodor. Il costo di partecipazione è di 10 euro, sono obbligatori prenotazione e rinnovo della tessera 5 euro (info: Bianca 327.0681129, 340.6792724). Alle 15.30 i leoncini ovvero i rappresentanti più giovani del rione saranno protagonisti di una caccia al tesoro nel castello. Al termine merenda per tutti.

Passando al versante gigliato, per la cena non è necessaria la prenotazione e la partecipazione è a offerta libera. In scaletta anche dj set con Andrea, lo spazio per le foto ricordo, giochi e fuochi d’artificio. Si consiglia di indossare abbigliamento bianco rosso. Info: 340.0096816, borgo.fiorentino@gmail.com. E al termine di lunga nottata sospesa tra scherzi, sfottò e la canonica insonnia pre-gara, l’alba del grande giorno.

Domani la cittadella si animerà già dalla mattinata: alle 10 aprirà il mercato dei prodotti tipici del territorio. Nell’attesa della sfida del pomeriggio, chi raggiunge Terra del Sole potrà assistere ai tiri di prova dei balestrieri, quelli che decreteranno i nomi dei magnifici 14 destinati a salire sul banco di tiro alle 16. E ancora visitare le sedi delle due contrade e ammirare i vessilli conquistati nelle varie edizioni.

Francesca Miccoli