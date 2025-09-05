Palio, un originale vessillo con la tecnica del ghiaccio

È un vessillo originale, perché realizzato con una tecnica pittorica unica, il Palio che domenica sera a Terra del Sole verrà assegnato al vincitore della sentitissima sfida di tiro alla balestra tra Borgo Fiorentino e Borgo Romano. Autore del suggestivo drappo è Andrea Bandini, presidente della Pro loco della cittadella. "Abbiamo deciso di realizzarlo ricorrendo alla tecnica conosciuta durante la mostra dell’artista cinese David Chan" spiega una delle anime più laboriose del volontariato mediceo. Un’esposizione in corso al castello di Castrocaro, prorogata fino al prossimo 28 ottobre a seguito del grande apprezzamento riscontrato.

"Tele realizzate con la pittura con ghiaccio – prosegue Bandini –. Sul drappo avevo in precedenza stampato l’immagine di Santa Reparata, poi ho lasciato colare il ghiaccio, accelerando l’operazione con il ricorso all’uso del fuoco. Dopo qualche ora, ho potuto apprezzarne il risultato, di cui sono responsabile nella misura del solo 30%. Il resto lo ha fatto il ghiaccio". Sulla sinistra si può intravedere l’immagine della martire mentre a destra l’azzurro evoca il cielo. "L’assorbimento capillare del colore dà la percezione dell’ascensione della Santa, sotto è ripreso il rosso del fuoco". Il Palio è stato benedetto domenica scorsa da don Marino Tozzi durante la celebrazione della messa in latino e l’offerta dei ceri all’altare di Santa Reparata ad opera dei due Borghi. Bandini ha annunciato inoltre che sarà Sauro Baruffi, primo cittadino di Premilcuore, a indossare i panni di commissario granducale al Palio di domenica. "Proseguiamo la tradizione di invitare a turno i sindaci della Romagna Toscana". Infine un’anticipazione in vista della riapertura della scuola. "Presto organizzeremo laboratori per gli studenti: uno sulla pittura senza pennello; l’altro per la realizzazione dei presepi da esporre nella tradizionale rassegna natalizia".

Francesca Miccoli