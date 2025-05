Pallavolo, iscrizioni al torneo misto

Dal 4 al 30 giugno si svolgerà nel campetto della chiesa di San Colombano (Meldola) la XX edizione del torneo misto di pallavolo ‘Memorial Giorgio Bombardi’. Si tratta della attesa ripartenza dopo alcuni anni di un torneo introdotto da Giorgio Bombardi e tramandato ai figli che propone tante sfide in diverse categorie tra le quali: dispute singole, mini e maxi tornei di tutte le categorie, maschile, femminile, minivolley, under, categoria ‘polli’ (ex arrugginiti, giocatori e/o giocatori alle prime armi) e pulcini (piccoli polli).

Le iscrizioni saranno aperte fino a martedì 20 maggio. Per iscriversi basterà contattare telefonicamente Barbara Bombardi (333.6117646), Manuel Beneventi (334.5643323) oppure scrivere una mail a babs.bb@gmail.com.

Tutte le serate saranno allietate dalla presenza dello stand gastronomico dove non mancherà la specialità della casa, la piadina fritta; il tutto grazie alla preziosa collaborazione della Pro loco di San Colombano e della Comunità Cristiana Cattolica Meldolese.

"Ringraziamo Barbara Bombardi per aver fatto rinascere questa storica manifestazione – commentano il sindaco Roberto Cavallucci e il consigliere comunale con delega allo sport Matteo Tesei – e auguriamo a tutti i partecipanti un’esperienza all’insegna della sana competizione. Che vinca il migliore, ma soprattutto che vincano lo sport e l’amicizia".

o.b.