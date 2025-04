"Palpeggiò la collega". Condannato giovane barista

Un anno e otto mesi. È la condanna che ieri pomeriggio il tribunale di Ravenna, presieduto dalla giudice Antonella Guidomei, ha accordato al giovane barista forlivese che secondo l’accusa, nella tarda primavera del 2023, ha abusato di una sua collega all’interno di un appartamento che il datore di lavoro del locale di Milano Marittima, presso cui i due erano assunti, metteva a disposizione per i suoi dipendenti. Il pm Stefano Stargiotti aveva chiesto 3 anni e 4 mesi, ma il collegio penale ha escluso alcune aggravanti: il 20enne, difeso dall’avvocato Fabio Chiarini, ha annunciato il ricorso. La ragazza aveva raccontato, nella denuncia alle forze dell’ordine prima e in aula davanti al pm Francesco Coco poi, di aver subìto palpeggiamenti non graditi dal giovane mente si trovavano in una delle stanze dell’appartamento. Numerose le testimonianze a sostegno dell’accusa, tra cui quella di un’altra dipendente che aveva denunciato atteggiamenti simili nei suoi confronti, e quella di altri colleghi con cui la vittima si era confidata nei giorni appena successivi alla molestia. La versione della difesa è sempre rimasta la stessa: ci furono baci e contatti fisici, ma sempre con il consenso di entrambi.